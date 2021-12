Eduardo ‘Wado’ de Pedro, actual ministro de Interior de la Nación, participó este miércoles del Congreso de Tartamudez que se está llevando a cabo en la provincia de Salta. Allí, el dirigente de La Cámpora planteó la necesidad de debatir una ley sobre la enfermedad. Su participación fue virtual y lo escucharon 100 niños y niñas locales que padecen dicha patología.

De hecho, el 1% de la población salteña padece de tartamudez o disfluencia, alcanzando casi a 15.000 personas afectadas, según detalló Salta4400. En este marco, De Pedro contó su experiencia personal “para visibilizar las injusticias, para visibilizar la necesidad de tener empatía, la necesidad de construir una sociedad más amplia, más inclusiva, más justa. Cuenten conmigo para ayudar a cada una de esas niñas y niños”, según afirmó.

Asimismo, reveló que “es medio difícil cuando uno es el protagonista, y más siendo padre. Me cuesta mucho”, y contó: “Me empecé a superar cuando comencé a aceptarme”. En esta línea, ‘Wado’ señaló que “la empatía que tenemos que tener como sociedad está en escuchar, en aceptarnos” porque “si nos aceptamos como somos, vamos a tener una sociedad que acepte las diferencias”, advirtió.

“No hay que rotular a una persona por una característica física, por cómo habla, por cómo es o qué característica física tiene. Hay que terminar con eso”, apeló De Pedro ante 100 niños, el ministro de Salud provincial y dos diputados nacionales. Luego, compartió una anécdota de sus primeros años viviendo en Buenos Aires. “Cuando me vine a Buenos Aires lo primero que hice fue participar de la Asociación Argentina de Tartamudez, un grupo de autoayuda, y la verdad que todos compartimos las mismas vivencias y eso nos ayudó mucho”, comenzó.

Y siguió: “Durante un año viví en un departamento y la parada del colectivo era en una calle que para mí era imposible decírsela al colectivero y me bajaba antes. Son las cosas que pasan, no pedir la comida cuando te invitaban a cenar, morirte de ganas por comer algo y pedir lo que te salía, o quedarte con las ganas de comer, quedarte con las ganas de ir a algún lado”, relató el dirigente de La Cámpora.

Por otra parte, mencionó que la Asociación Argentina de Tartamudez le presentó el borrador de un proyecto de ley que “ya se está discutiendo en el Congreso de la Nación que estaría muy bueno juntarlo con otros y ponernos como desafío que en el 2022 podamos ir al Congreso a hablar en las comisiones”. Actualmente, hay al menos dos proyectos de ley sobre disfluencia: uno busca instituir el 22 de octubre como el “Día de la toma de conciencia de la tartamudez”, y el otro, la creación del “Programa nacional de prevención, detección, capacitación y tratamiento de la tartamudez”.

Por último, mencionó otro hecho paradigmático de su vida, esta vez ligada al expresidente Néstor Kirchner, quien lo había convocado a hablar frente a 5.000 productores agropecuarios. Ante sus negativas a brindar un discurso, Kirchner le dijo que lo “había escuchado charlar con él y que no pasaba nada, que lo importante era el contenido”. “Después me mandó un mensaje, también con otra persona, diciéndome que el día que deje de estar con la guardia en alto, se me iba a empezar a ir. Ese día yo empecé, hice un click”, concluyó De Pedro.

Fuente: El INTRANSIGENTE