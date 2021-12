Tras haber ganado las elecciones y comenzado el proceso de selección de los presidentes de los bloques de Diputados, la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) sigue más viva que nunca. En esta oportunidad un sugestivo ‘me gusta’ en Twitter demostró el enojo del diputado de Juntos por el Cambio y presidente de uno de los bloques radicales, Mario Negri, contra el senador Martín Lousteau.

El conflicto inició cuando un grupo de diputados radicales respaldados por Lousteau decidieron conformar su propio bloque (UCR Evolución) y rechazar la presidencia de Negri quien había ganado las elecciones internas pero no así los comicios legislativos de las PASO. En ese contexto, Negri le dio ‘me gusta’ en Twitter a un mensaje que expresaba “Lousteau es EL MAL” en medio del contexto de dos diputados que dejaron Juntos por el Cambio.

En los últimos días y en la legislatura bonaerense, dos legisladores cercanos al intendente de San Isidro y excandidato a presidente del radicalismo bonaerense, Gustavo Posse, decidieron abandonar el bloque de Juntos por el Cambio para formar su propia bancada en el recinto llamada Cambio Federal. Se trata de los diputados Walter Carusso y Martín Rodríguez Yelpo.

En medio de la división del radicalismo tanto en el ámbito nacional como en el provincial, Negri no se quedó en silencio. Si bien no salió a hablar públicamente, con el like de las últimas horas demuestra claramente su postura en relación al senador. Cabe remarcar que Posse es cercano a Lousteau por eso también se da esta división dentro del radicalismo bonaerense.

Cómo quedó la Legislatura bonaerense

La creación de la bancada Cambio Federal permitió que el frente de Todos en la legislatura bonaerense se quede con la primera minoría. Es decir que, ahora el oficialismo cuenta con 41 bancas y de las 43 que tenía Juntos por el Cambio, dos de ellos se fueron al nuevo espacio. Es un golpe fuerte para la oposición luego de haber ganado siete de las ocho secciones electorales en los comicios de noviembre.

Fuente: El Intransigente