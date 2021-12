La diputada nacional María Eugenia Vidal pasó este miércoles un incómodo momento al ser consultada sobre la división de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. Esto es a raíz de la profunda apertura de bloques dentro del interbloque opositor, entre ellos, los dos de la Unión Cívica Radical (UCR). Todo esto se da en la antesala de la votación del proyecto del Presupuesto 2022 presentado esta semana por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En diálogo con Pan y Circo (Radio Rivadavia), a Vidal le preguntaron cómo iba a votar la iniciativa, y contundentemente aseguró: “Yo voy a votar en contra, como todo el bloque del PRO y la mayor parte de los bloques de Juntos por el Cambio, que ya han anticipado esta posición”. En este sentido, pasó a dar las dos razones principales por las cuales habrá una negativa por parte de Juntos por el Cambio.

“En primer lugar, porque es bastante incoherente votar un proyecto de presupuesto cuando no sabemos cuál es el acuerdo con el Fondo. El ministro de Economía Guzmán no dio ninguna precisión sobre las condiciones del acuerdo”, comenzó explicando, y continuó: “En segundo, es un presupuesto donde el oficialismo no ha aceptado ninguna de las críticas de la oposición”.

En esta línea, Vidal apuntó que “es un presupuesto a libro cerrado, con premisas falsas”. “Es una mentira porque parte de que vamos a tener 33% de inflación y vamos a cerrar el año cerca del 50”, recrudeció la exgobernadora bonaerense, que seguido de ello fue consultada por las distintas “divisiones” que se fueron dando en Diputados una vez consumadas las nuevas asunciones, entre ellas, la de Ricardo López Murphy, que, si bien compartió lista con Vidal, abrió su propio bloque.

“Cuando un frente electoral, como Juntos por el Cambio, se amplía, lo hace incorporando a otros partidos y puede suceder que esos partidos quieran mantener su identidad dentro del Congreso y no fumarse al bloque de otro partido”, justificó Vidal, y graficó: “De hecho, hay un bloque del PRO, dos de la UCR, uno de la Coalición Cívica y Ricardo (López Murphy) quiso mantener la identidad de su partido, Republicanos Unidos. Eso no quiere decir que no votemos en el mismo sentido”, remarcó, con cierta incomodidad.

Asimismo, aclaró: “La lista que representamos en la elección no fue la del macrismo, sino la del PRO, la del socialismo, la de la UCR, la de la Coalición Cívica, la de Confianza Pública y de varios partidos, incluido el de Ricardo. No estuvo en nuestras conversaciones que él dejara de lado la identidad de su partido en el Congreso. Lo importante y que tenemos que ponderar es que todos estamos dentro del interbloque de Juntos por el Cambio”, enfatizó la dirigente del PRO.

Por último, volvió a hacer hincapié en la negativa al Prespuesto. “Todos ya hemos expresado que vamos a votar en sentido contrario al Presupuesto, con lo cual hay una coherencia respecto a cómo nos vamos a parar en este tema”. Y sobre las supuestas abstenciones por parte de los diputados que responden al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se atajó: “Eso puede pasar y de hecho ha pasado, que algunos diputados eligieron el camino de la abstención”.

Fuente: El Intransigente