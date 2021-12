A poco más de dos semanas del sobreseimiento de Cristina Kirchner de la causa Hotesur-Los Sauces, la diputada nacional Mariana Zuvic indicó que hay dos causas de las cuales la vicepresidenta “no podrá zafar”. Afín a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la opositora advirtió sobre los avances de la titular del Senado en las causas que aún involucran, como la de Cuadernos y la de Vialidad.

En diálogo con Comunidad de Negocios (La Nación +), Zuvic aseguró que Cristina va por las causas que aún la involucran. Ante ello, la diputada nacional consideró que el sobreseimiento no es más que “una estrategia de dilación”, y sostuvo que la exmandataria no podrá «zafar» de las causas. “No hay forma de que Cristina Fernández no vaya presa, no hay forma de que no paguen por lo que han hecho”, afirmó.

En esta línea, agregó: “En tiempos históricos, Cristina Kirchner no tiene tiempo. Se le truncó el plan de impunidad”. Para la legisladora de la Unión Cívica, la causa de los Cuadernos que involucra a la exjefa de la Nación tiene la carga probatoria “más contundente”, y es la que “muestra gráficamente cómo fue el entramado de la matriz de corrupción y saqueo”, aseveró.

Además, la dirigente afín a Elisa Carrió denunció a más de 32 funcionarios kirchneristas involucrados en la causa por coimas y estafas. En esa sintonía, comparó el expediente con la causa de Vialidad, y señaló: “No hay manera que vaya a zafar, ni en la causa cuadernos tampoco. Estamos hablando de asociación ilícita en cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Y de 15 a 18 años de prisión”.

Asimismo, destacó que la causa de Obra Pública tiene una cantidad de pruebas y testimonios “extraordinaria”. Por otra parte, la diputada sostuvo que la sociedad fue víctima de procesos de corrupción. “Entiendo que haya el lujo de la impaciencia, y que también hay procesos y situaciones que hacen a la dilación. Pero hay un tema que tiene que interpelar a los argentinos. Cuando esto pasaba en su pico máximo, nosotros sacamos el 1,8”, recalcó.

Por último, la legisladora afirmó que la corrupción kirchnerista “se instaló forma endémica, estructural y sistémica”. “Estamos asistiendo a las consecuencias de lo que se denomina una corrupción endémica, estructural y sistémica, en manos de una estructura que tomó al Estado para servirse, enriquecerse y doblegar a los opositores”, concluyó Zuvic con el periodista José del Río.

“Si la Vice quiere traer los dólares que están en paraísos fiscales que empiece por devolverle a los argentinos los 100 millones de dólares que tiene su testaferro Daniel Muñoz en EEUU” en #ComunidadDeNegocios por @lanacionmas 👇https://t.co/IA7q9AcQb9 — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) December 13, 2021

Fuente: El Intransigente