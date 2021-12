El mestizaje hace que la cultura guaraní, su forma de ser, su cosmovisión del mundo no brille en el mundo como debería. Pero la aldea en la que me afinqué por 10 días está realmente aislada. Allí pude ver cómo son y cómo siente el pueblo guaraní. Ellos viven como vivieron hace cientos de años sus antepasados.

La comunidad Pindó Ty se encuentra en el medio de la selva misionera. Pero si me preguntan dónde está exactamente no se los podría decir. Simplemente no figuran en el mapa. Llegar hasta ahí no es nada fácil.

Hay que partir de El Soberbio, a orillas del río Uruguay y desde allí trepar por la solitaria ruta 2. De repente, en un lugar que muy pocos conocen, doblar a la izquierda en el medio de la selva. Desde allí hay que recorrer durante 45 minutos por un sinuoso camino de una sola mano al que solo se puede acceder en 4×4.

Llegar a esta comunidad aislada no es nada fácil. (Foto: Captura Telenoche)

Cuando llegué a la aldea me recibió Leonardo, el hijo del cacique. Su padre, Pablo, no estaba en ese momento, pero le había dejado instrucciones. Yo podría transitar por toda la aldea libremente, pero tenía terminantemente prohibido circular por ciertos lugares. Eran los sitios en donde ellos practicaban sus ritos ancestrales.

Cumplí a rajatabla las indicaciones. Sin embargo, un día que andaba distraído crucé cierto límite sin darme cuenta. Sufrí una fuerte reprimenda en guaraní. No se que me dijo el guardián de esa zona, pero estaba realmente enojado. Pedí disculpas. A partir de ese momento medí con más atención cada uno de mis pasos.

Los guaraníes que se cruzaron con la raza blanca heredaron los mismos problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Iguazú, la zona del país en donde hay más casinos por metro cuadrado, la adicción al juego es un problema. Los jóvenes tienen serios problemas para conseguir su primer empleo y el drama del alcohol y las drogas también son realidades.

En esta comunidad defienden su cultura y su idioma. (Foto: Captura Telenoche)

Pero en Pindó Ty, la cosa es distinta. Y es por eso que, creo, ellos tienen tanta prevención ante la presencia del “hombre blanco”. Por eso tantas advertencias. No quieren interferencias que los hagan perder lo que los hace distintos, singulares y por eso es que también defienden con mucha fuerza su idioma y su cultura.

Pero en ese paraíso en el medio de la selva también sufren dificultades económicas. Por ejemplo, los chicos a veces andan descalzos. Esto no es una carencia cualquiera, ya que la selva es el hogar de peligrosos animales como la temible serpiente yarará.

Si te pica una yarará tu suerte está echada. Sin forma de subirse a una 4 x 4 y a dos horas y media a pie del primer lugar poblado, la supervivencia a una picadura es muy improbable.

Pero por otro lado en esta comunidad son lo más autosuficientes que se puede ser. Ellos comen de lo que plantan, cazan y pescan, y allí radica su orgullo. Ellos defienden su lengua, su cultura y su espiritualidad, y allí se funda su dignidad.

Datos para ayudar a la comunidad guaraní

Si bien los guaraníes de la comunidad Pindó Ty se alimentan con lo que cultivan, cazan y pescan, tienen también serias dificultades económicas.

Qué necesitan:

Ropa para niños

Calzado para niños y adultos

Ropa de cama y colchones

Elementos de primeros auxilios

Alimentos no perecederos: aceite, sal, azúcar, harina, leche en polvo

