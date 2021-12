El senador nacional Luis Juez se despachó este jueves contra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, por la actitud que tuvo para con él y con el saliente Esteban Bullirch en plena sesión. “Estaba nerviosa, le molestaba todo”, remarcó el dirigente opositor cordobés, y afirmó que durante su juramento llegó a pensar: “No me vas a cag*r este momento”.

En diálogo con Viviana Con Vos (A24), Juez, que ingresó al recinto junto a su hija, una persona con discapacidad, manifestó: “Pude ver los momentos de la empatía y la falta de empatía. Yo soñé que iba a compartir estos dos años que le quedaban a Esteban como senador. Nunca pensé que se iba a deteriorar tan rápido y que iba a optar elegir por un lugar como el que eligió”, expresó.

Seguidamente, apuntó contra la vicepresidenta, a quien la percibió “nerviosa, chicanera, poco empática, no solamente con Esteban”, advirtió, y continuó: “Ella es así. Estaba nerviosa, le molestaba todo. Un tipo que va a jurar… ¿Sabés lo que es senador? Es un momento maravilloso, uno quiere estar con la familia y ella estaba desesperada. Venía entrando mi señora con mi hija en silla de ruedas; es obvio que el Senado no está preparado y hubo que poner una rampa, y ella miraba apurada como queriendo apurar todo”, se quejó.

“Yo me tomé el tiempo de agarrar la silla, acomodarla y pensando ‘No me vas a c*gar este momento’, ‘A mí, no’, ‘Tranquilizate’. Si estás muy histérica es un problema tuyo”, disparó el cordobés, y siguió: “Eso no es histeria, sino falta de empatía. Ella no conecta con el dolor ni con las emociones. Ella conecta solamente con lo que le sirve. Es una mujer sin empatía para lo que a ella no le sirve”. En esta línea, añadió: “Incluso había senadores de su propio espacio que habían venido con la mamá o la abuela y ella apurada como si fuera un trámite”.

Por otra parte, volvió a referirse a la salida de Bullrich: “Lo de Esteban expresa una Argentina que necesita ser escuchada. Se va de donde no se quiere ir, se va porque sabe que la pelea la tiene que dar alguien un poco más entero que él, se va entregando todo, se va a pelearla”. Pero no pudo contenerse y volvió a embestir contra la titular de la Cámara alta: “Era un momento para parar ante ese dolor”.

“Ella tuvo un gesto con Esteban cuando se enteró de que lo chicaneaban, que había puesto una silueta en el Zoom porque no se animaba a contar su enfermedad. Después ella tuvo un gesto, pero hoy era su última sesión, su último discurso y era para levantarse. Soñaba que se levantara y le meta un abrazo y un beso en la frente diciéndole que cuenta con ella. Pero a ellos no les importa eso, sino el acto de mañana”, sentenció Juez.

