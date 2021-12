Ramón, abuelo de Abel Lucio Dupuy, compartió anoche un desgarrador relato sobre como sobrelleva la pérdida de su nieto, a más de una semana del caso sucedido en La Pampa. “El día a día se complica cada vez más”, reconoció el adulto mayor este domingo. En simultáneo, Christian, su hijo y padre de Lucio, compartió un video con imágenes del niño. El fatídico hecho, sin lugar a dudas, conmocionó a todo el país, y continúa provocando escozor en todo aquel que lee sobre lo vivido por Lucio.

En diálogo con Rivadavia, Ramón reconoció que “el día a día se complica cada vez más”. Acto seguido, sostuvo que la pérdida de su nieto “es muy difícil de sobrellevar”. Luego, fue consultado por Magdalena Espósito, de 27 años, mamá de Lucio Dupuy. “La palabra madre es muy grande y realmente no se la merece. Solo le preguntaría por qué me lo hizo”, señaló el abuelo del niño de cinco años. Días antes, habló en Radio Mitre. Allí, enfatizó los dichos realizados en Rivadavia.

“Estamos destruidos. Ni una hiena hace lo que hicieron estas con mi nieto. No se puede creer. Hacía tiempo que pedíamos la tutela. Hizo muchas exposiciones aclarando que no lo dejaban ver. Jamás nos imaginábamos que le podían poner una mano a Lucio”, remarcó Ramón en Mitre el último sábado. “La justicia nos dio la espalda cuando la tenencia se la dieron a ella, cuando la tenía mi hijo. Esta (por Espósito) dijo que no lo quería más y se quedó con mi hijo”, resaltó el abuelo de Lucio.

“Después de dos años que se fue de mochilera sin ver a su hijo, vino un día a presentarse para recuperar al niño y ahí empezó el conflicto, con amenazas. E hizo varias denuncias (…) No podía exponerse a semejante cosa, porque acá vas preso y después comprueban si es cierto o no. Fueron todas denuncias mentirosas, pero la jueza se lo creyó”, completó Ramón Dupuy en un diálogo que realizó Radio Mitre. “La última vez que lo vi fue el Día del Padre, fue el mejor regalo”, dijo.

“Están todos los comprobantes de los depósitos que hacia mi hijo para la manutención de mi nieto, siempre se le pasó de más. Ella siempre aprovechaba la situación (…) Le dábamos todo, no le faltaba nada. Y se lo llevó sin que le digan dónde iba a estar. Acá, tenía todo. Se lo dio sin preguntar si lo podía alimentar y si tenía trabajo, o no”, cerró el abuelo de Lucio Dupuy.

Fuente: El Intransigente