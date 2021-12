Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, justificó el ajuste, porque Alberto Fernández «encontró un país devastado, hecho pedazos, económicamente con vencimientos en el 2020, 2021, 2022 y 2023» y tuvo que resolver el tema de los acreedores privados. Además, expresó que el Gobierno se encargó de resolver un «préstamo de 700 millones con el Club de París que viene desde 1957» y que ahora le toca la «misma tarea con el FMI«.

«Es el presidente y lo acompañaré de la mejor manera que pueda. No sé cuántos fueron ministros de cuántos presidentes en este país como yo. Creo en esa figura y creo fuertemente en eso de respetar, acompañar y trabajar para el fortalecimiento de las decisiones sobre políticas públicas, pero yo no dejo de reconocer que Cristina es casi mi familia. Un micrón de esta construcción me pertenece. La hice yo», sentenció Fernández en declaraciones transcriptas por la agencia Télam.

Ante la falta de candidatos sólidos en el Frente de Todos, el exintendente de Quilmes sostuvo que firmaría para el 2023 la misma fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El funcionario hace rato que insiste en la reelección para tratar de fortalecer la imagen del Gobierno como una propuesta robusta para mejorar la vida de los argentinos.

Por otro lado, el ministro kirchnerista insinuó que el Estado es la única solución para fortalecer la economía del país: «La obra pública nos dará mucha mano de obra, fortalecerá un mercado doméstico que deberá ser abastecido por pymes que den trabajo». Por ahora, el futuro parece ofrecer más de lo mismo: un Estado enorme y un sector privado cada vez más chico.

En cuanto a si el acuerdo con el FMI era mejor hacerlo antes de las elecciones legislativas 2021, el exjefe de gabinete, opinó: «A cualquier precio, no. No hubiese ayudado. Siempre hay que bregar por un acuerdo razonable e inteligente que les permita a los argentinos vivir para poder pagar». El dirigente político continuó defendiendo al actual presidente: «Alberto tiene mucha vocación de trabajo y de generación de cosas nuevas».

Fuente: el intransigente