Néstor España habló con su hermana y con su novia. Después de un extenso diálogo llegó a una conclusión: debía salir de la quietud que lo mantenía paralizado y así lograr conseguir un trabajo que le permitiese culminar sus estudios.

El joven, oriundo de Neuquén Capital, recortó un pedazo de cartón, compró un afiche color naranja e imprimió en mayúscula una frase: “Busco trabajo. No pido limosnas. Soy estudiante de Comercio Exterior. Soy neuquino y no me quiero ir a otro país a lavar platos”.

Su imagen sosteniendo el cartel en la intersección de la calle principal de Añelo y la Ruta Nacional N°7 recorrió los medios locales. Néstor colocó su teléfono debajo y esperó. “Hasta ahora nadie me llamó”, reveló ante la consulta de TN.

El estudiante debió recorrer lo más de 100 kilómetros que separan su casa de la localidad petrolera para apostarse allí, en búsqueda de un encuentro fortuito que encamine nuevamente su vida. “Lo hice con mi moto. Me desperté a las 4.30, llegué allá a las 6.30, me tomé un café en la estación de servicio y me paré. Estuve 12 horas en el lugar”, contó.

El cartel que preparó el joven para conseguir empleo en Vaca Muerta (Foto: Néstor España).

“Tuve que dejar de cursar porque no tengo plata para pagar”

“Gracias a Dios se hizo un poco viral, pero todavía estoy sin laburo. Quiero culminar la carrera de Administración de Empresas en Comercio Exterior en el Instituto Panamericano de Estudios Superiores. Me falta un año y durante 2021 tuve que dejar de cursar porque no tengo plata para pagar”, dijo el neuquino.

“Actualmente vivo con mi mamá Paulina y mi tía. Ella me inculcó el tema del estudio. Estoy buscando trabajo en el sector de Vaca Muerta. Sé que en Buenos Aires están las bases operativas. Hice esto porque vergüenza no tengo; vergüenza es robar, no salir a la calle”, sostuvo Néstor.

El protagonista de la historia narró que su hermana mayor vive en Estados Unidos y fue ella quien le propuso probar suerte allá. “Muchos me criticaron porque decían que denigraba a los que lavan platos allá. Sí, ganan mejor que acá, pero lo están haciendo de manera ilegal y le sacan el lugar a otros que quizá lo necesitan y tienen sus papeles en regla”, argumentó.

Y continuó: “A mí me gustaría irme a otro país, pero como profesional. Que una empresa me contrate para salir al exterior. Soy boy scout, y uno de nuestros pilares es ser optimista”.

Por qué busca trabajar en la industria petrolera

“Me gusta la industria, acá puedo explotar mi potencial, es el corazón de la economía argentina. Ya laburé en una empresa acá en Añelo, en el sector, pude adquirir experiencia en el área de finanzas. La ciudad te demanda, no es que venís acá, ganás re bien y nada más. En ese momento me pasaban a buscar 4.30 de la mañana y a mi casa volvía a las 19.30. Llegaba y me iba a la universidad”, recordó.

“Hoy no puedo pagar la universidad, hace dos noches mi familia me decía que no me bajonee, que algo se me iba a ocurrir. Hace dos semanas estuve a punto de entrar en una empresa internacional. Tuve cuatro entrevistas, de las cuales dos fueron en inglés y portugués. Finalmente me dijeron que no me podían contratar”, sostuvo Néstor.

“Sé que algo va a aparecer, que alguien me va a dar una oportunidad”, expresó el joven (Foto: Néstor España).

Ayer, durante las más de 12 horas que permaneció en la localidad neuquina, varios vecinos y comerciantes se acercaron para brindarle agua y comida. “La gente fue muy cálida conmigo. Incluso pasaron muchos gremialistas y sindicalistas que me dijeron que les pasara el CV. Pero quedó ahí”, indicó.

“Me ofrecieron trabajo como albañil, pero lo rechacé por un simple motivo: no voy a rendir lo que me están pidiendo porque no tengo conocimiento y no quiero quedar mal. Yo busco un laburo administrativo para una empresa de hidrocarburos. Sé que algo va a aparecer, que alguien me va a dar una oportunidad. Por el momento voy a seguir estando acá”, completó Néstor.

