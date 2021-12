El abogado defensor de Mauricio Macri dio declaraciones claves sobre el procesamiento al cual se sometió el presidente hace pocos minutos. El juez federal subrogante, Martín Bava, luego de idas y vueltas con la Cámara Federal de Mar del Plata, procesó este miércoles al expresidente mientras este se encuentra en Chile por actividades de la FIFA. Al respecto, Pablo Lanusse indicó que le sorprende el fallo por la “inocencia absoluta” de su cliente, pero destrozó a Bava al decir que su fallo “no sorprende”.

“Estamos ante un juez que está actuando con una ausencia absoluta de imparcialidad, una ausencia absoluta de independencia y es incompetente en todo orden”, señaló el letrado en Radio Rivadavia durante una entrevista con Nelson Castro. A su vez, calificó el procesamiento como “bochornoso”, debido a la falta de oportunidades de defensa que tuvo el exjefe de Estado durante la indagatoria que se realizó en noviembre.

Pablo Lanusse también esperaba que la Cámara de Mar del Plata aceptaran las recusaciones para apartar a Martín Bava de la causa. A pesar de que los jueces examinaron que el juez no estaba tomando las cosas con parcialidad, no se tuvo en cuenta la resolución de la defensa. “No hay ninguna prueba, no existe prueba”, señaló Pablo Lanusse sobre el presunto espionaje.

Culpabilidad de la AFI

Posteriormente, le preguntaron sobre si había alguna posibilidad o prueba de que integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hayan desobedecido a Mauricio Macri al mandar a espiar ilegalmente a los familiares. Ante esto, el letrado contestó: “No hay absolutamente ninguna prueba que vincule a Mauricio Macri con esos supuestos informes, informes que ni siquiera están corroborados cuándo, cómo, dónde se encontraron”.

Los documentos encontrados en la AFI todavía no fueron peritados, según Lanusse. Sin embargo, a pesar de no estar analizados los informes, para él “es muy difícil defenderte ante un juez que tergiversa, sesga y segmenta el contenido de la verdad que se produce en el expediente para adaptarlo a la necesidad de su preconcepto ya tomado con anterioridad en perjuicio del expresidente Macri”.

Supuestos fines políticos y electorales

En sus últimas declaraciones radiales, Pablo Lanusse denunció que Bava actuó con “torpeza” sobre el caso por la intención de querer hacerlo durante el proceso electoral que vivía el país. No obstante, a pesar de las citaciones, las prohibiciones de salida del país y este procesamiento, el letrado se mostró convencido de la inocencia de Mauricio Macri y señaló que no lo hubiese aceptado como su cliente si tuviese alguna prueba que lo señale como culpable.

Fuente: El Intransigente