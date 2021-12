El crimen de Lucio Abel Dupuy, de 5 años, ocurrido durante el fin de semana en la provincia de La Pampa conmocionó a todo el país. El asesinato del niño a manos de su madre y pareja, además, generó otros debates por fuera del hecho en sí. Uno de ellos fue propuesto por la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) Ofelia Fernández. En una publicación en su cuenta de Twitter, apuntó contra quienes aprovecharon el crimen para “escupir homofobia”. “Da bastante asco”, agregó en un tuit furioso.

“Lo de Lucio es espantoso, por supuesto tiene que haber justicia. Lo que da bastante asco es que lo usen para escupir homofobia: Ya están detenidas como corresponde, cuando las responsables son lesbianas es bastante más rápido que cuando mata un tipo así que dejen de tirar mierd*”, indicó la legisladora porteña en un posteo que realizó en su cuenta de redes sociales. El trágico hecho continúa repercutiendo en las redes sociales. Ayer habló la madre de una de las acusadas, Abigail Páez, pareja de la madre del niño, Magdalena Espósito Valiente.

“Que quede claro que sé que Abigail tiene algo de culpa tiene y las tiene que pagar”, indicó Érica en un diálogo que mantuvo con Radio Rivadavia. “Yo estaba tratando de salvar a Abi de una relación tóxica. Ellas peleaban, Abigail siempre estaba mal y triste y yo quería ayudarla”, relató ayer y manifestó: “Cuando uno se enamora hace locuras por amor y acá se les fue la mano a las dos”. “Siento que Abi, por amor, se callaba porque ella también era otra persona. Siempre estaba mal, enojada, con problemas”, sostuvo.

El posteo de Ofelia Fernández sumó cientos de comentarios. En una segunda publicación, indicó: “es claro que no hablo de cualquiera que repudie y reflexione sobre esta tragedia, hablo del ejército de pelotud*s que responde mis tuits con chistes desagradables y misoginia resentida en un caso tan sensible”.

“No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”, apuntó Juan Carlos Toulouse, quien realizó la autopsia a Lucio. “Tiene cicatrices antiguas que es imposible determinar de hace cuánto (…) Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle y podía darse cuenta”, agregó en diálogo con Telefé Noticias.

Fuente: El Intransigente