El Centro de Estudios UFO, que dirige el periodista Quique Mario, salió al cruce de la nota que hizo el canal Crónica TV a la mujer que estuvo 24 horas desaparecida en Jacinto Arauz.

“El suceso que la justicia investiga, por la desaparición por 24 horas de una mujer de Jacinto Arauz, colapsó ante la intervención del canal Crónicas HD que lejos de tener en cuenta las pautas de trabajo en toda investigación seria, abordaron a la mujer que relató su experiencia”, destacó UFO en su blog.

También subraya que “el hecho no fue bien visto por la fiscal que investiga la causa ya que los plazos se vieron no solo ignorados, sino abordados de manera sensacionalista, situación que desde el Centro de Estudios UFO se había advertido a la Policía de La Pampa”.

“Lamentablemente -continúa- este tipo de episodios se contaminan con actitudes que no reparan en ‘la primicia’ sin medir las consecuencias, ya que la mujer planteó la necesidad de querer saber qué le pasó, algo que el canal de televisión no podrá responder, porque logró el objetivo de exponer a la protagonista”.

“El Centro de Estudios UFO realizó 24 horas después de su aparición un relevamiento de la zona y aguardaba los plazos judiciales para comenzar la investigación meticulosa del caso, en relación a una gran cantidad de hechos producidos en la región días previos y posteriores a la experiencia relatada por la mujer”, concluyó el organismo que dirige Quique Mario.

“Parecía que te chupaba”

“Salí de casa, sentí viento y no recuerdo nada más. Un viento fuertísimo que parecía que te chupaba, y me desmayé”, dijo Irma Rick, la mujer que desapareció 24 horas en Jacinto Arauz.

La mujer dio su testimonio a un móvil de Crónica TV. El canal sensacionalista presentó el caso como el de “la mujer secuestrada por un Ovni”. Todavía no declaró en la causa judicial que se inició en los tribunales de General Acha.

La mujer tiene tres hijos, vive en un campo a 15 minutos del pueblo, con su marido. El martes 16 a las 7 de la mañana se desmayó y, según contó, se despertó el miércoles a las 5.10 en una calle, a 60 kilómetros del lugar.

“Yo no puedo caminar 60 kilómetros ni ahí. Voy hasta ahí, unos metros, y me canso”, explicó la mujer. “Mi marido se fue a otro campo y yo me levante tomé dos o tres mates. Me puse a jugar con el teléfono y me empezó a hacer rayas, como interferencias. De repente, empecé a escuchar viento, como cuando empieza a zumbar una ventana. Al escuchar ese ruido, salí afuera pensando que era mi marido que había vuelto porque se había olvidado algo. Salí y no me acuerdo nada más. No sé qué pasó ahí”, dijo.

“Recuerdo muy poco. Yo recuerdo que el teléfono se empezó a interferir, se cortó la luz, camine hasta afuera y de ahí no recuerdo nada más. No vi luz, ni nada. Lo único que recuerdo es un viento fuerte”, contó.

En el testimonio televisivo, la mujer que reaccionó al otro día y cuando abrió los ojos vio una claridad que no le permitía abrir los ojos. “Aparecí sentada en la calle, no recuerdo el tiempo que estuve sentada. Cuando me levanté, me toqué y tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Miré el teléfono y eran las 5.10 de la mañana”, mencionó.

Relató que llamó a sus hijos, pero no podía hablar y por eso decidió escribir. Descubrió que tenía un corte en la cabeza.

Fuente: El Diario