Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, aseguró que los productores que trabajan en el campo no son oligarcas y criticó al Gobierno nacional por la falta de dialogo con el sector. «Nos sentimos no escuchados y no valorados. Los productores somos trabajadores como cualquier otro», afirmó Pino con indignación por la falta de soluciones al aumento del precio de la carne y por la fuerte tensión que se vive.

«Hay palabras de los funcionarios que lo único que hacen es tensar a la gente y al productor. Por eso hay que medir las palabras, porque generan mal humor», subrayó el presidente de la Sociedad Rural en una entrevista para radio Rivadavia con total indignación y reclamándole a los dirigentes del Gobierno más racionalidad para negociar y menos uso de las emociones y calificaciones.

¿Sirvió el cepo a la carne? Le preguntó el periodista al representante del campo, quien respondió de manera tajante: «Evidentemente no sirve, porque lo que ha pasado en los últimos días es que la carne ha recompuesto el valor contra la inflación. Al no ir acompañando la curva inflacionaria es como una olla a presión y en un momento la tapa salta y se produce todo el aumento de golpe».

«Esta semana hicimos un congreso en la rural donde el slogan era ser protagonistas de una nueva Argentina. Hay que sacar ese mote de que somos los oligarcas y mostrar lo que somos: productores que nos capacitamos e invertimos para hacer las cosas cada día mejor», manifestó Pino contra el oficialismo y los militantes del peronismo y La Cámpora.

La tensión entre el Gobierno y el campo continua y nadie quiere volver a la época del 2008, cuando la relación estaba totalmente quebrada y se producía un fuerte desabastecimiento en distintas ciudades del país. «El mal humor es debido a que nos sentimos no escuchados y mal valorados. Los productores son gente común como cualquier otra», concluyó Pino.

Fuente: El Intransigente