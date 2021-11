La exasesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto mostró su indignación esta tarde al rechazar una decisión que tomó la comunidad mapuche, que resolvió cortar la Ruta 40, en la provincia de Río Negro. De acuerdo a la información, se trata de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Esta reclama justicia al cumplirse cuatro años del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel. En los últimos días, el conflicto entre los mapuches y la Patagonia crece día a día, mucho más tras la muerte del joven de esa comunidad, Gonzalo Garay.

“5 usurpadores cortando una ruta nacional. Nadie hace nada. ¿Dónde está la Gendarmería?? A lo lejos un camionero esperando para poder seguir haciendo su trabajo, miles de turistas sin poder moverse. ¿Esto queremos para Argentina?”, indicó Arietto esta tarde en su cuenta de Twitter. El conflicto con la comunidad mapuche está creciendo en la Argentina, pues esta mañana se detuvieron a dos personas por el crimen de Elías Garay.

Durante la madrugada, se realizó la primera detención por el asesinato de Garay. La misma se llevó a cabo en el domicilio de la madre del hombre acusado por el ataque a tiros al joven mapuche, en la ciudad de Esquel, en Chubut. Además, se secuestró un vehículo rojo, que habrían utilizado los atacantes para llegar hasta Cuesta del Ternero. Horas después, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se detuvo a un segundo hombre, también supuestamente involucrado en el ataque.

Por este crimen, Facundo Jones Huala, líder de la comunidad mapuche en la Argentina, escribió una carta en la que pidió “vengar” la muerte de Elías Garay. “Si hay que dialogar que sea entre nosotros, los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos”, sostuvo Jones Huala. “Que hablen las acciones, el weichan limpiara la senda de oportunistas y malintencionados, que la rabia y la tristeza no nos ciegue, y sin confundir al enemigo, golpeemos certeramente donde más le duele al poder”, añadió.

“Que nuestros caídos vivan en la gloria de haber echo (sic) lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral, que la palabra no se nos tuerza y cumplamos con ella, porque el Mapuche es de una sola Palabra. Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche”, sostuvo Facundo Jones Huala en su misiva pública.

