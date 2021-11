Este jueves, el abogado de los padres de Lucas González, Gregorio Dalbón, denunció que están buscando dinero con la muerte del juvenil de Barracas Central, quien fue acribillado de dos disparos por tres agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “La familia no está pidiendo dinero”, enfatizó el abogado. Indignante como pueden haber inescrupulosos pretendan lucrar con el dolor ajeno. En tanto, la causa sigue avanzando. Ayer declaró el único testigo, quien avaló el relato de los jóvenes.

“Otra forma de usar a la familia. Ahora están buscando dinero con la muerte de Lucas. Esto es falso. La familia no está pidiendo dinero. Un invento de algún inescrupuloso. Ya hay de todo tipo. Este es uno más. No depositen es FAKE. FALSO”, denunció el letrado esta tarde en su cuenta de Twitter. A su vez, adjuntó un mensaje de WhatsApp en el que se pide donación, pues la madre del adolescente, Cintia López, no puede trabajar “por razones obvias”, y el padre, Mario González, se recupera de un accidente de trabajo.

La causa continúa avanzando. Ayer, declaró “Nicolás” ante el fiscal Leonel Gómez Berbella. El joven se encontraba paseando a su perro cuando se produjo la intercepción de los tres integrantes de la brigada de la Policía de la Ciudad. El testigo afirmó que los agentes nunca se identificaron, es más, sostuvo que por la dinámica de la secuencia y la actitud de los tres detenidos, dijo que estaba convencido de que se trataba de un asalto. Los fiscales Gómez Berbella y Andrés Heim adujeron que las cámaras avalan los testimonios de las víctimas.

De acuerdo a los relatos que hicieron los tres adolescentes que acompañaban a Lucas González, los tres policías acusados jamás se identificaron, ni con sirena, ni voz de alto, ni menos aún con la vestimenta. Una de las cámaras captó cómo el auto en el que circulaban los jóvenes detuvo frente a un kiosco para comprar jugos, tal como relataron las víctimas. Ayer, además, declararon los padres de dos de los tres acompañantes de la víctima. El último martes lo hicieron los papás de Lucas.

El oficial José Nievas, el oficial mayor Fabián López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi son los principales acusados por el asesinato del juvenil de 17 años. En su declaración, dos de ellos reconocieron haber disparado contra los jóvenes, aunque aún no está claro quién causó las heridas mortales. Isassi aseguró que las maniobras del vehículo en el que se movilizaban los adolescentes eran “sospechosas”. Él dijo que pensó que podía tratarse de algo vinculado con drogas, aunque no explicó por qué.

Fuente: El Intransigente