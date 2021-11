La mediática abogada, Ana Rosenfeld, compartió con sus seguidores en las redes sociales una foto en bata, de entrecasa, y aseguró que los fines de semana se le hace muy difícil seguir sin su marido. Marcelo Frydlewski, murió el octubre pasado en Miami luego de una larga batalla contra el Covid.

“De lunes a viernes trabajando…pero los fines de semana se notan diferentes…”, señaló Rosenfeld junto a una foto donde se la ve en bata y a cara lavada.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios para brindarle apoyo. Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, murió a principio de octubre en Miami tras una dura batalla contra el coronavirus , se había contagiado de la variante Delta, que lo llevó a estar un mes y medio internado.

En una reciente entrevista con el periodista Angel De Brito, la abogada contó detalles del difícil momento que atraviesa. “Veo sus fotos y para mi él está, no me puedo imaginar que no esté, es mi vida, es todo para mí, me dicen que están mis hijos y nietos, si, son nuestra prolongación, pero yo dormía con él, los chicos te acompañan”.

