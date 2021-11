El diputado electo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy brindó declaraciones radiales en las que se refirió a los dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la imposibilidad de que el Gobierno nacional devalúe en los próximos días. “A Guzmán no le creo nada, no están mirando los datos de la realidad”, atacó el economista sobre el ministro de Alberto Fernández. A su vez, reconoció que los resultados de las Elecciones Legislativas 2021 no cumplieron sus expectativas.

“No va a haber devaluación”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda el último jueves. El ministro fue consultado por esta posibilidad ante el avance de los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) o el Mep (Bolsa), que esta última semana avanzaron y se ubicaron por encima del dólar blue. En este escenario, López Murphy aseguró que “hubo una devaluación en el mercado libre, y fue fuerte”. Por ello, sostuvo que “no le cree nada” a Guzmán. “No están mirando los datos de la realidad”, sentenció en diálogo con FM Millenium.

El exministro de Economía fue consultado por la performance de su espacio en los últimos comicios. Al igual que lo señalado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, esperaba un resultado más contundente, sobre todo, en su distrito. “Estuvo por debajo de las expectativas”, reconoció el exfuncionario nacional. “En nuestro espacio hubo un exceso de confianza de que los resultados iban a ser muy positivos”, expresó Ricardo López Murphy. El referente de Republicanos Unidos dijo que la escasa participación electoral “los perjudicó”.

Tras referirse a las Elecciones Legislativas 2021, volvió a despotricar contra Martín Guzmán y sus dichos contra Mauricio Macri, quien dijo que si ganaban en 2019, arreglaban en cinco minutos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que dijo Guzmán del FMI, que hablar dos años es estar negociando y que el que puede resolverlo en 5 minutos es porque entrega todo no es verdad, es una tontería, no hay negociaciones diferentes al resto del mundo, lo que le dan a uno se lo dan a nosotros. Eso es mentiroso”, sostuvo el exministro de Economía.

En esta línea, el economista se refirió a la negociación que el Gobierno nacional lleva adelante con el organismo internacional. “Cuando vengan los datos del acuerdo con el FMI ahí conversaremos. No conozco la letra chica aún; si vamos a acordar con el FMI sería bueno que alguien de la oposición sepa cuáles son los detalles”, expresó el diputado electo y sentenció que “el único lugar donde va a participar la oposición” es en el Congreso de la Nación.

Fuente: El Intransigente