Tremenda polémica se generó este lunes luego de que se viralizara una imagen del diputado electo Javier Milei aplicándose la vacuna contra el coronavirus. Esto se debe al discurso aparentemente antivacuna que el dirigente de La Libertad Avanza había desplegado en el debate realizado previo a las elecciones legislativas. De todas formas, el libertario rompió el silencio y explicó por qué decidió hacerlo.

En diálogo con Viviana Con Vos (A24), Milei se excusó: “Cuando me toca estar en el debate, primero me acusaron de ser antivacunas”. Y afirmó: “Yo nunca lo fui. Siempre fui provacunas y un fanático de la ciencia, pero como no digo lo que quieren escuchar, entonces soy antivacuna… No, muchachos. Háganse cargo que mintieron y ahora que aparezco dándome una vacuna… O sea, ustedes mintieron y yo no cambié”, retrucó el economista.

Al ver la imagen en pantalla, Milei relató: “Eso es en la cancha de Vélez. Me estoy dando la segunda dosis; la primera me la di en octubre”. Y siguió con su explicación: “Pero mirá qué sucede. Yo en el debate les preguntaba si estaban seguros de que la Sinopharm está con la etapa 3 cumplida y me dijeron que sí. Pero no, es mentira. Adentro de mi equipo tengo un médico genetista y entonces yo sabía que no estaba la fase 3 cumplida ni tampoco había suficiente evidencia empírica”, remarcó.

En esta línea, el libertario sostuvo: “Yo siempre pensé que no podés obligar a nadie. Cada individuo tiene que tomar una decisión analizando renta-riesgo, que es lo que dije en el debate. Para mí no había suficiente evidencia para aplicar la vacuna en chicos”. A partir de ahí, se la agarró con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y con los diputados electos María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) y Leandro Santoro (Frente de Todos).

“Y el irresponsable de Fernán Quirós, que debería haber renunciado por esto, tremendo chanta, al otro día salió a agredirme, como también Santoro y Vidal. O sea, un delito… Y yo era un loquito que después terminó teniendo razón”, se quejó Milei en su charla mano a mano con la periodista y conductora Viviana Canosa.

Finalmente, dio el motivo principal de por qué su inoculación. “Mi idea es vivir de dar las conferencias, pero cómo hago para salir a Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador y todos los lugares donde tengo que dar conferencias. Si no me dejan salir o entrar a otro lado si no tengo la vacuna. Tengo que hacer renta-riesgo y si no me aplico la inyección me muero de hambre”, sentenció Milei.

Fuente: El Intransigente