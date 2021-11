El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ratificó en los últimos días que el presidente Alberto Fernández irá por la reelección en 2023, sin embargo, el Secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, le bajó el tono a los dichos del ministro y puso condiciones para que ocurriera. Lo que sí está claro es que habrá una interna en 2023 con otros candidatos que quieran ocupar el Sillón de Rivadavia, así lo aseguró el propio Presidente en Plaza de Mayo.

Cuando Alberto Fernández tambaleaba antes de las PASO 2021, dos ministros allegados a él como Jorge Ferraresi (Hábitat) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social) ratificaron que se presentaría a una reelección. Luego de las internas, ese fuego cayó y el Frente de Todos entró en una especie de realismo sobre el futuro del exjefe de Gabinete como mandatario nacional en 2023. Los dichos del titular de la cartera de Seguridad alteraron el panorama, aunque otros prefieren moderación.

En diálogo con Radio Rivadavia, Navarro aseguró que “no es posible pensar en una reelección si no le mejoramos la calidad de vida a la gente”. En este marco, reconoció que ayer en el acto por el Día de la Militancia, donde el único orador fue el Presidente, vio “mucha alegría”. “Vi mucha alegría en el acto de ayer, que me sorprendió por el momento difícil que vivimos”, sostuvo el funcionario nacional. “Argentina vive días difíciles, pero no es contradictorio no perder la alegría”, dijo.

La reelección de Alberto Fernández, con sus voces a favor y en contra, está en boga, esta mañana, Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que preside la CGT, aseguró que “la reelección se ve de acá para adelante. Yo creo que el éxito que pretendemos para estos dos años que vienen en la Argentina sin pandemia seguramente lo van a posicionar al Presidente con muchas posibilidades de ser reelecto”. Vale decir que Daer es uno de los sindicalistas más cercano a Fernández.

Con este tema, el Frente de Todos logró, definitivamente, tapar la derrota electoral del último domingo. Ahora, el eje de la discusión pasa por otro lado. Incluso, una reelección de Alberto Fernández parece más importante que la victoria de Juntos por el Cambio. Eso sí, lo único que sabemos es que habrá internas, o por lo menos, así lo vociferó el mandatario nacional durante su alocución en la Plaza de Mayo. “Quiero que a los candidatos los elijan los compañeros del Frente de Todos”, dijo.

Fuente: El Intransigente