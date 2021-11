En Córdoba no hubo sorpresas y el amplio triunfo de Juntos por el Cambio se concretó con porcentajes contundentes: casi 30 puntos porcentuales arriba del oficialismo provincial. Uno de esos vencedores tiene nombre y apellido: Luis Juez.

La reciente elección PASO de septiembre había dado una clara pauta por dónde andaba el humor y las preferencias electorales de los cordobeses. Era muy difícil que tanto Hacemos por Córdoba, como el Frente de Todos, pudieran recortar posiciones. Tanto fue complicado, que Juntos por el Cambio estiró la diferencia y cerró la noche a puro festejo en un salón del Jardín Botánico local. Pasadas las 21, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales, los principales candidatos y referentes enfrentaron los micrófonos.

En el día después, el famoso lunes de balances y análisis, el actual diputado y senador electo Luis Juez recibió a TN en su estudio del centro de la capital cordobesa. “No solo el Gobierno nacional implementó el plan platita. Acá en Córdoba repartieron de todo hasta el mismo domingo. Tanto el gobierno nacional, el provincial, el municipal, los del interior. Es un Gobierno con 23 años en el poder que tiene una mirada monárquica del poder”.

Juez, exintendente de la ciudad de Córdoba, diputado, senador y exembajador argentino en Ecuador durante el gobierno de Cambiemos, afirmó que “el gobernador Schiaretti se cargó la campaña al hombro y decidió plebiscitar la campaña de su mujer Alejandra Vigo. Es decir, la campaña era por ella, pero había que votarlo a él. Tuvimos que enfrentar a un poder muy fuerte que puso todos los recursos del Estado para ganar la elección”.

Qué harán frente al llamado al diálogo del presidente Alberto Fernández

“Quedamos muy preocupados después de haber escuchado el discurso del Presidente, leyendo y convocando a la oposición a una discusión parlamentaria de temas centrales y un rato después se convirtió en un militante de La Cámpora, invitando al miércoles próximo a festejar con una movilización como si eso fuera más importante que una elección soberana que había ocurrido hacía 40 minutos”, agregó el senador electo.Luis Juez

Si nos van a convocar al diálogo a discutir los problemas judiciales de Cristina claramente no estamos dispuestos a mover un dedo.

“Cristina, por naturaleza, nunca ha estado en los momentos trágicos de la Argentina. Yo la conozco hace mucho tiempo y ante cada tragedia se escondió, nunca puso la cara. Así pasó con Cromañón, con Once y ayer no apareció por ningún lado. No la escuché en 18 meses de la pandemia decir nada. De esta manera es lógico que anoche no apareciera”, completó la idea.Luis Juez

Ahora si nos van a convocar a la quinta de Olivos a discutir con Dylan y nosotros no nos vamos a mover de donde estamos. ¿Está claro, no?

Juez cuestionó al Presidente por su discurso grabado en la Quinta de Olivos, donde llamó a la oposición al diálogo, y su posterior aparición en el búnker de Juntos por el Cambio, ocasión en la que instó al oficialismo a celebrar la “victoria” en las elecciones.

Luis Juez con TN: “Tuvimos que enfrentar el plan platita de los gobiernos nacional, provincial y municipal”.

“En un momento reflexionaba y después tenía una cara de miércoles: Alberto es una persona esencialmente contradictoria. Ojalá se tome 24 horas para reflexionar. Esta dualidad de Presidente no le sirve a él y mucho menos al país: necesitamos uno solo. No puede decir una cosa y al rato otra conforme a quién es su entorno”, señaló Juez.

Y finalizó: “Debe definir qué quiere. Si quiere ser el Presidente de los argentinos, tiene 24 meses para acomodar algunas cosas; si quiere ser un puntero de la Cámpora, ahí estamos jodidos”.

Resultados de las elecciones en Córdoba: senadores

Resultados de las elecciones en Córdoba: diputados

