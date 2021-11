La inseguridad parece no tener fin en la provincia de Buenos Aires (PBA). A pesar de los dichos de la Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, este jueves se conoció un tercer crimen en ese territorio. Esta vez, se trató de Joel Sánchez, un joven de 17 años, que fue asesinado de varias puñaladas en una panadería de José C. Paz, el municipio de Mario Ishii. Gisela, tía del adolescente, brindó un estremecedor relato sobre lo sucedido con su sobrino. “Murió pidiendo por su mamá”, afirmó.

En diálogo con LN+, Gisela contó que su sobrino fue asesinado ayer por la tarde. “Estaba trabajando en una panadería cuando entraron dos sujetos a robar. Joel salió a defender a sus compañeros cuando fue apuñalado en la zona del pulmón. Los empleados quedaron en shock. Él pedía por su mamá. Nosotros vivimos a tres casas de la panadería. Llamaron a la ambulancia. Nunca llegó. Murió desangrado”, relató la mujer, quien no podía contener el llanto al narrar el hecho que terminó con la vida de su hijo.

“Joel trabajaba para ayudar a su mamá. Él quería tener otro estilo de vida. Él creía que si entraba a la Gendarmería las cosas iban a cambiar. No llegó”, continuó la mujer y añadió: “Tienen que cambiar las leyes, la sociedad, no puede ser que vivamos así”. Joel Sánchez se encontraba en quinto año del secundario, todavía le restaba un año para finalizar el secundario. El adolescente trabajaba en la panadería desde hace dos meses. “Era buen alumno, estudioso”, destacó su tía en diálogo con Pablo Rossi.

“Viví muchos años en José C. Paz, en distintos barrios, en todos me robaron. Es un lugar en el que no se puede vivir. Lamento lo que pasó en La Matanza (por el kiosquero asesinado el último domingo en Ramos Mejía), lamento lo de mi sobrino, pero esto tiene que terminarse. Indigna todo lo que pasa, porque uno sale a la mañana y no sabe si vuelve. José C. Paz es tierra de nadie, todos los días pasan cosas. A Joel no le robaron nada, ni siquiera eso”, cerró Gisela en declaraciones televisivas vertidas este jueves en La Nación +.

«Esta persona salió a dañar porque no robó», sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. El principal acusado continúa prófugo. Jésica, quien era vecina del joven de 17 años, contó que él trabajaba y estudiaba. «Aparecen estos hijos de put* y le arruinan la vida en cuestión de segundos», continuó la joven en declaraciones radiales. De este modo, la inseguridad se metió en el cierre de la campaña. La Portavoz brindó una conferencia de prensa en la que reconoció sentir «asco» por la utilización que realizó Juntos por el Cambio de estos hechos.

Fuente: El Intransigente