El economista y docente Manuel Adorni fue tajante contra el Gobierno, tras la suba abrupta del dólar blue en estos últimos días. La divisa ya superó por $12 al máximo del año 2020. Asimismo, no solo alertó sobre la fragilidad económica que atraviesa el país, sino también la crisis social producto de la pobreza, la inflación y la inseguridad creciente. De esta forma, lanzó una dura advertencia al Gobierno al decirles: “Déjense de joder”.

Manuel Adorni compartió, en Twitter, un resumen de lo que fue la entrevista con Chiche Gelbung, en Crónica. Allí, el experto en Economía remarcó la necesidad de que el gobierno actual y el Banco Central (BCRA) “deje de hacer est*pideces”. La emisión permanente de billetes es uno de los puntos principales que la oposición critica, al haber un exceso de pesos argentinos pero una falta grave de dólares en las reservas.

“Que se pongan a gobernar un país en el que hoy nadie quiere vivir”, indicó. El combo de la pobreza estructural y la inseguridad son los motivos que tienen gran parte de los jóvenes para irse del país. Manuel Adorni también criticó a la candidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, por sus declaraciones sobre “el modelo de país” que el Frente de Todos quiere impulsar para la ciudadanía.

“No, señora Tolosa Paz, porque este país no es el que la gente quiere. Si la gente no lo quiere, ustedes tampoco tienen que querer este país, y tienen que pensar que buena parte de los argentinos saben que no hay futuro para sus hijos. Dejen de transformar a este país de lo que fue, en algún momento, un país de hijos de inmigrantes a un país de padres de inmigrantes”, indicó el economista.

Actualmente, más de la mitad de la población de Argentina tiene un gran descontento con el gobierno de Alberto Fernández. La crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, generó mucha más incertidumbre entre los ciudadanos y, sobre todo, en los jóvenes. Por último, Adorni señaló que los jóvenes “no van a ver futuro en esta Argentina llena de pobres, llena de miseria, con un montón de gente que no come y que, además, te matan absolutamente en cualquier esquina”. “Déjense de joder y, a partir del lunes, sea como sea el resultado, entiendan que no es la Argentina que queremos”.

Fuente: El Intransigente