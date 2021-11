El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al crimen del kioskero Roberto Sabo en Ramos Mejía, y dijo que “es trágico lo que pasó, cada muerte es muy dolorosa y no tiene justificación ni posibilidad que uno no se solidarice con los familiares”.

En el marco de una conferencia radial con medios de comunicación de toda la provincia, al ser consultado por el hecho de inseguridad que conmovió a toda La Matanza, el gobernador expresó que “en el marco de la campaña electoral, me parece que lo último que deberíamos hacer es un aprovechamiento político de esto”.

“A mí me tocó hacer campaña cuando ocurrió lo de Sandra y Rubén, y no intenté hacer uso de eso, recién hablé al respecto cuando era gobernador”, señaló sobre la muerte de la docente y el auxiliar de la escuela que explotó por una mala conexión de gas durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Cuando uno mira los datos de inseguridad y los compara con 2019, no con 2020 que bajaron significativamente por la pandemia, lo que uno ve es una reducción de la tipología de los delitos evitables. En la provincia ocurren aproximadamente 1.100 homicidios, y si uno hiciera una política de seguridad muy buena, que se tarda mucho tiempo, podría bajar un 20%”, indicó.

“Es un trabajo que requiere políticas de fondo, inversiones que estamos haciendo”, aseguró Axel Kicillof, y criticó a la administración anterior: “Le bajaron 25% el sueldo a los policías, le bajó la cantidad de agentes durante el gobierno de Vidal que no incorporaba por reducción presupuestaria, no había patrulleros, no había chalecos”, enumeró.

“Cuando ocurrió el crimen de Ramos Mejía pasaron tres patrulleros por la puerta, no es que no había patrullas. Es un tema muy complejo para dirimirlo en medio de una campaña. Lo que puedo decir es que se recibieron el otro día 10 mil cadetes, estamos poniendo más del doble de patrulleros en cada lugar al que voy; los policías antes no practicaban tiro. Son cosas que se abanderaron. Y los frutos de estos cambios se van a ver en el tiempo”, manifestó.

Y concluyó que “pasar de 1.100 homicidios a 0 no es algo que se vaya hacer en lo inmediato. No tengo dudas de que los resultados se van a ir viendo”.

Fuente: Infocielo