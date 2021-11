El maíz y el trigo cerraron la rueda de Chicago con una importante mejora: +US$ 5,3 para el maíz Diciembre (US$ 223,7) y +US$ 9 para el trigo Diciembre (US$ 295,1).

Precio de maíz, trigo y soja

Operadores citaron un marco de potenciales recortes en el comercio acompañados de subas en la demanda. También la soja subió (+US$ 1,5 a US$ 442,2), aunque en menor medida, limitada por potenciales mejoras productivas y mermas de demanda. Ayer la soja subió con fuerza por el recorte de rindes en Estados Unidos.

Para el maíz, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) citó que, luego de cerrar octubre con la segunda semana de mayor producción de la historia, persiste el optimismo por una demanda aún mayor de etanol en Estados Unidos.

No conforme con ello, la producción de azúcar en Brasil cayó un 50% interanual para la segunda mitad de octubre: “Nuestro socio comercial tiene una de las tasas de corte con biocombustibles más altas, 27%, lo que podría llevar a un alza en la demanda de etanol de maíz para corte si no se da abasto con el etanol de azúcar, de producción mayoritaria en Brasil”, explicó la BCR.

Por otro lado, los contratos de trigo cierran el miércoles con ganancias en torno al 3% en las posiciones más cercanas: “Con el reporte mensual del USDA de ayer, comenzó a ampliarse la posición neta compradora en trigo, en conjunto con el maíz y la soja. No conforme con ello, el Ministro de Agricultura de Rusia dejó sobre la mesa la posibilidad de una cuota de exportación de trigo, además de proponer cambios en el esquema de retenciones móviles”, agregó la BCR. No obstante, el gobierno de Egipto, mayor importador de trigo del mundo, incrementó su precio sostén para la producción de trigo, en busca de estimular las cosechas venideras, un factor que podría afectar la demanda de importación en el mediano plazo.

Los futuros de soja cierran nuevamente con ganancias: “Luego de llegar ayer por la mañana a mínimos que no se veían desde diciembre del 2020, el reporte mensual del USDA cambió sustancialmente la dinámica de un mercado que parecía estar sobrevendido”, comentaron desde la entidad rosarina. Consecuentemente, comenzaron a recortarse posiciones vendedoras tanto para la soja así como para sus subproductos.

Sin embargo, los pronósticos entre estables y alcistas de la cosecha de soja en Brasil y la potencial limitación de la demanda china recortan las ganancias para el poroto.

Soja, trigo y maíz: mercado local

La BCR repasó que, en la jornada de hoy, el recinto de Rosario mostró un menor número de compradores activos respecto a la rueda previa, pero manteniéndose el abanico de posiciones abiertas en términos generales. Respecto al trigo, destacaron subas generalizadas tanto para los tramos cortos como más alejados de negociación. En cuanto al maíz, se mantuvo el abanico de posiciones de compra con valores ofrecidos relativamente estables para los segmentos más cercanos y consolidación de subas en los tramos de la próxima campaña comercial. Por último, la soja registró menos ofertas abiertas de compra y con un saldo dispar en lo valores ofrecidos a pesar de la tendencia alcista en el mercado de referencia en Estados Unidos.

En el mercado de soja , el abanico de ofertas se mantiene en los tramos cortos de negociación, aunque destacó el día de hoy la ausencia de ofertas abiertas en el segmento contractual. En cuanto a valores ofrecidos, se observó un desempeño dispar a pesar de la tendencia alcista en el mercado de referencia en Estados Unidos. Para la soja con entrega inmediata, la mejor oferta se ubicó en US$ 343/t implicando una caída de US$ 2/t respecto a la rueda de ayer. No obstante, según el registro SIO-Granos no se descartan algunas mejoras en pesos ofreciendo lote. Luego, por fijaciones se ofrecieron $ 34.650/t, mejorando $ 180/t respecto al día de ayer. Si bien no hubo ofertas abiertas para el tramo full diciembre, según el registro SIO-Granos se han anotado una serie de negocios para tal segmento con destino al Gran Rosario.

En el mercado de trigo , destacaron subas generalizadas en el conjunto de posiciones abiertas tanto de la campaña actual como próxima. A su vez, se registró un mayor abanico de posiciones abiertas con posibilidad de concretar negocios. Por trigo con entrega disponible se ofrecieron US$ 245/t, implicando una suba de US$ 10/t respecto a la jornada previa. Por su parte, la posición full noviembre también se ubicó en dicho valor. Respecto al mes de entrega en diciembre, la oferta se ubicó en US$ 246/t, mejorando US$ 6/t respecto a la rueda previa. En cuanto a los segmentos del año próximo, el tramo enero aumentó US$ 3/t hasta US$ 250/t, con febrero subiendo US$ 1/t hasta US$ 251/t. Luego, la posición marzo se mantuvo estable en US$ 252/t, con abril en US$ 255/t y el tramo junio/julio mejorando US$ 2/t hasta US$ 255/t.

En el mercado de maíz, se mantuvo el número de compradores activos y con valores ofrecidos estable en posiciones cortas y con alguna caída puntual, mientras que los segmentos más alejados de negociación mostraron una tendencia mayormente alcista. Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron $ 19.500/t, sin cambios respecto a la rueda de ayer. La oferta en moneda extranjera fue de US$ 200/t con descarga hasta el 16/11. Mientras que el tramo contractual cayó US$ 5/t hasta los US$ 195/t. Por su parte, la oferta en diciembre se mantuvo estable en US$ 197/t, con el mes de enero del próximo año aumentando US$ 2/t hasta los US$ 200/t. Por maíz de la cosecha 2021/22, la oferta con descarga en marzo de 2022 se mantuvo en US$ 195/t, con la oferta para entrega en abril subiendo US$ 3/t hasta los US$ 195/t. Luego, la entrega en mayo obtuvo un alza de US$ 2/t, ofreciéndose en US$ 195/t. Para la entrega en junio lo mejor ofrecido fue de US$ 180/t, con julio en US$ 178/t y subiendo US$ 8/t entre ruedas.

Fuente: news.agrofy