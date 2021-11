El crimen del kiosquero Roberto Sabo en La Matanza generó gran conmoción a nivel nacional por la saña del hecho y todo lo que derivó en las últimas horas: dos marchas multitudinarias, un polémico episodio con Sergio Berni y con la policía. En este marco, sin consuelo y con la impotencia a flor de piel, familiares y vecinos de Ramos Mejía despiden al kiosquero asesinado.

Sus restos serán inhumados este miércoles en el cementerio del partido bonaerense de Morón tras ser velados desde esta tarde en una casa funeraria de la zona. El velatorio, según informó uno de los hijos de la víctima, irá desde este martes por la tarde hasta mañana a las 9.00, cuando Roberto reciba el adiós final en el jardín de paz, según informó NA.

“Hola buenas tardes a todos soy Nicolás el hijo de Roberto, mañana de 17 a 09 vamos a hacer el velatorio de mi papa en la casa velatoria Pache (Eva Perón 1122, Morón) sé que muchos son clientes y lo querían mucho. El que quiera pasar a despedirlo y dejarle un mensaje es más que bienvenido”, escribió el joven que perdió recientemente a su padre en las redes sociales.

Los resultados de la autopsia y el avance de la causa

Este martes se supo que la operación de autopsia realizada al cuerpo de la víctima, que tenía 45 años, determinó que fue asesinado de cuatro disparos en el tórax. En tanto, trascendió que el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, a cargo de la investigación, aguarda la conclusión de la autopsia para agregar al expediente y poder avanzar con el pedido de prisión preventiva del acusado Leandro Daniel Suárez, de 29 años.

Suárez fue indagado por el delito de “homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego” y por “robo calificado, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra”, todo ello agravado por la “participación de un menor de edad”. El padre de la víctima, Pedro Sabo, dijo hoy que “pediría la pena de muerte” para los culpables de la muerte de su hijo y contó que el ministro de Seguridad Sergio Berni le dijo que el delincuente “no zafa de la perpetua”.

“Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el Estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?”, indicó el hombre. Al ser consultado por la marcha que se realizó para pedir justicia por el crimen de su hijo, el hombre respondió: “Sabía que iba a ir gente pero no esta cantidad, fue una multitud. Eso quiere decir como lo querían a mi hijo, todo el mundo lo conocía, fue impresionante”, destacó.

