El Gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, comunicó que en horas de la tarde del día 9 de noviembre concluyó el procesamiento de 324 muestras en los laboratorios de la Dirección de Epidemiología y del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y Lucio Molas, como así también en los diferentes Centros de Salud que analizan test de antígenos y las muestras analizadas por LAMP-PCR procesadas en los laboratorios de Realicó, Eduardo Castex Hospital Evita, Victorica y 25 de Mayo.

Hasta el corte de la información, en un total de 324 muestras, cuatro resultaron positivas para COVID-19. De ellas, tres personas residen en la ciudad de Santa Rosa y una en General Pico.

Situación provincial

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia, se registraron un total de 67.943 casos positivos para COVID-19, de los cuales 33 permanecen activos, 891 han fallecido y 67.019 se han recuperado, ninguno en el día de hoy. Los casos confirmados activos pertenecen a las siguientes localidades: 15 en Santa Rosa, 6 en Eduardo Castex, 6 en General Pico, 3 en Ataliva Roca, 2 en Realicó, 1 en Colonia Barón.

Al día de la fecha se encuentran aisladas un total de 85 personas en toda la Provincia.



Personas internadas.

No hay pacientes internados por COVID positivo



Ocupación de camas UTI:

Al día de la fecha la provincia de La Pampa cuenta con 139 unidades de terapia.

– 65 UTI adultos COVID-19, de las cuales ninguna se encuentra ocupada

– 74 UTI no COVID-19, de las cuales 68 se encuentran ocupadas

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en la Provincia es del 48.92 %.(corte de la información realizado a las 18)



Fallecidos

Al cierre del presente parte diario no se informaron fallecimientos

Fuente: LaArena