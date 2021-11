El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (PBA), Sergio Berni, brindó declaraciones radiales este lunes en las que se refirió a la inseguridad en territorio bonaerense. El funcionario provincial habló sobre la pena de muerte que pidió el padre de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado ayer en Ramos Mejía. «No me asusta«, dijo Berni sobre los pedidos del padre del comerciante abatido ayer. También ratificó que su continuidad en el cargo se definirá tras las Elecciones Legislativas 2021.

Pedro Sabo, padre del kiosquero asesinado en La Matanza, pidió la pena de muerte para los delincuentes. En diálogo con Radio 10, Sergio Berni se refirió a este pedido. “A mi no me asusta la pena de muerte, lo único que me hace ruido es correr el riesgo de aplicarle la pena de muerte a alguien inocente”, sostuvo el ministro de Seguridad. “No le tengo miedo a discutir sobre la pena de muerte, tengo mis cuestiones religiosas, pero no creo que sea la respuesta ha aplicar”, continuó el funcionario provincial sobre este tema.

En esta línea, reflexionó sobre el crimen de Roberto Sabo, quien fuera ultimado por dos motochorros, uno de ellos, Leandro Daniel Suárez, salió el año de prisión, tras permanecer durante seis años en cárcel. “El asesino del kiosquero de Ramos Mejía fue detenido en 2014 y lo liberaron en 2020 y volvió a delinquir”, dijo el ministro. A su vez, destacó el accionar de la Policía Bonaerense. “Pudimos detener al asesino de Roberto. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero creer que el problema de la inseguridad pasa solo por la policía está mal”, expresó Berni esta tarde en Radio 10.

En relación a los dichos de José Luis Espert, quien pidió transformar “en queso gruyere” a los delincuentes, Berni aseguró pensar “peor” que él. “Espert mira todo por televisión, yo estoy día a día en la calle”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense. “No hay que hacer justicia por mano propia, pero a mi no me tiembla la mano si me enfrento a los delincuentes. Durante mi gestión abatimos a 150 delincuentes y no hay un solo policía detenido por haber actuado dentro de la ley”, aseguró el funcionario provincial.

Sobre su continuidad al frente de la cartera de Seguridad en la Provincia, el ministro afirmó tener “diferencias” con el Gobierno nacional. “Tengo algunas diferencias políticas que vengo diciendo hace más de dos años con el Gobierno nacional, la decisión de seguir en mi cargo la voy a decir después del 14”, sostuvo Sergio Berni en declaraciones radiales. Acto seguido, negó tener un “enojo” con su par de Nación, Aníbal Fernández. “Tengo buena relación con él y su gestión, el lunes nos vamos a estar reuniendo”, dijo el funcionario.

Fuente: El Intransigente