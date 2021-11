La localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, está viviendo horas difíciles a raíz del asesinato a sangre fría de Roberto Sabo (48 años), kiosquero y padre de familia. Al clima de tensión que se generó anoche durante una protesta frente a la Comisaría Segunda, se le sumó una nueva movilización en la tarde de hoy. A la misma asistió, entre familiares y vecinos, Patricia, la viuda del hombre que perdió la vida a manos de una pareja de delincuentes, que brindó un crudo testimonio con una fuerte advertencia a las autoridades.

En diálogo con Viviana Con Vos (A24), Patricia expresó: “Es terrible lo que hicieron. Lo único que queremos es justicia por las dos personas que hicieron esto”, sostuvo la mujer, y explicó: “Por él (el delincuente de 29 años), que entró, disparó y encima ahora está pidiendo que no quiere perpetua porque se va a matar y por la mujer, que tenía 15 o 16 años”. En esta línea, la pareja de Roberto advirtió: “Que se quede tranquilo porque si él sale lo vamos a matar nosotros. A él y ella”.

“Si la mina esa no queda adentro, nosotros nos vamos a encargar de hacer justicia. Así que mejor que esa rata inmunda, que se reía de la saña que hizo su pareja…”, apuntó Patricia, en alusión al gesto de la adolescente, cómplice del homicidio, en el momento que era detenida. “¿Por qué una piba de 15 años no puede quedar presa?”, se preguntó la viuda, al tiempo que mencionó una charla que tuvo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“Yo se lo planteé a Berni, que vino hoy. Le dije qué pasa si un familiar mío o un conocido mío de 15 años la mata a ella que tiene 15 años. No pasaría nada por tener 15 años”, explicó la mujer, y consideró: “En este país tenemos que hacer justicia por mano propia porque la policía no nos protege, no hay un político en toda la Argentina que se focalice en la seguridad. Somos un número, tenemos un número en la cabeza. Y todo el tiempo vivimos así”, lamentó.

En cuanto a su marido, lo calificó de “un pibe buenísimo”. “No tenía problemas con nadie. No hay una sola persona en Ramos Mejía que no lo quiera”, aseguró, y recalcó: “Teníamos los impuestos al día, no le pedíamos nada a nadie. Todo lo que hacíamos, lo laburábamos. Nadie nos regalaba nada”.

Y despachó: “A nosotros nos arruinaron la vida. Quedaron dos chicos sin papá. Roberto criaba a mi hijo. Nosotros en común no teníamos hijos. O sea… No es justo que los padres de Roberto estén velando a su hijo”. “Roberto se levantaba todos los días, venía al kiosco y a la tarde venía el hijo. Cuando cerraba, después comíamos todos juntos a la noche”, agregó Patricia.

En cuanto al asesinato en sí, refirió: “Lo reventaron como una rata y si se llegó a llevar 10 mil pesos era mucho”. “Quiero justicia y que esto se termine de una vez porque vamos a salir a reventar gente por mano propia”, insistió la viuda, y sentenció: “A nuestros chicos vamos a tener que enseñarles a defenderse o cómo matar a otra persona en vez de caminar”.

