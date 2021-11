Carlos Kamburian, el ex director del hospital Garrahan, criticó duramente a la ministra de Salud con respecto a la rapidez de la implementación de la vacuna Sinopharm en niños de 3 a 11 años: «Carla Vizzotti se trajo un auto de China, te lo dio y dijo ‘subí a tus hijos a este auto, que creo que anda bien. Ahora no sabemos si vamos a chocar o no’”. Luego, Kamburian aseguró que la idea es exclusivamente de la ministra y que es por una cuestión electoral.

«No sabemos si es segura para niños y no podemos recomendarla a nuestros pacientes, porque se reunió Vizzotti a la noche con la Sociedad Argentina de Pediatría y determinaron que esta vacuna hay que darla a los niños, así no se trabaja», sentenció ofuscado Kamburian y agregó: «No escuché a la ministra decir ‘quédense tranquilos que con esta vacuna no va a pasar nada en los chicos’. La Argentina tiene serios problemas con la recolección de datos».

«Yo soy pediatra y no recomiendo a mis pacientes y a mis hijos la aplicación de la vacuna Sinopharm. Yo te recomiendo aguardar a que la aprobación sea la correcta o esperar a otra que sea apta para los niños», manifestó el doctor y sumó: «Si algo le pasa a mis pacientes el juicio después es contra mi y no para Vizzotti. Por eso, necesito la documentación en la mano para estar muy seguro, porque tengo responsabilidad civil y penal».

«La Sociedad Argentina de Pediatría no hace pruebas científicas sobre las vacunas no las autoriza, sino que brinda una opinión. Tenemos todos el derecho a dudar con respecto a esta vacuna, cuando tenemos una ministra que miente», subrayó Kamburian con respecto al mal manejo de Vizzotti para difundir la utilización de la vacuna en niños sin un respaldo científico contundente.

«Lo que hizo Vizzotti fue mentirnos en la cara bruscamente y cuando uno es funcionario público no puede haber ningún tipo de error. Ella tiene 40 asesores y es imposible que se haya equivocado. Definitivamente, es por una necesidad electoral», insistió el médico que será candidato a concejal por el macrismo en Malvinas Argentinas por la lista de Diego Santilli en Juntos por el Cambio.

Fuente: El Intransigente