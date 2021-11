El exdiplomático Diego Guelar compartió un durísimo informe de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre emigración de argentinos durante la presidencia de Alberto Fernández. La estadística, que distribuyó el exembajador argentino en China durante la Administración de Mauricio Macri, se asemeja al período 2001/2004. “Tragedia nacional”, sostuvo Guelar en su posteo en su cuenta de Twitter. Hace un mes, la Dirección Nacional de Migraciones informó que 100 argentinos abandonan sus casas por día.

“Estadística de la ONU sobre ‘emigración’ Argentina (en miles de personas)… el ‘pico’ amarillo corresponde al período 2001-2004 y el azul a septiembre 2020-octubre 2021… Tragedia nacional…”, sostuvo Diego Guelar en un posteo en su cuenta de Twitter. De acuerdo a los datos, se nota que entre 2001-2004, 50.564 argentinos “se fueron” del país, mientras que entre septiembre de 2020-octubre 2021, 57.737 personas. El menor “éxodo” ocurrió entre 2010-2014, con un poco menos de 2.000 ciudadanos.

Hace semanas, la cartera, que conduce Florencia Carignano, reveló que 100 argentinos abandonan sus casas por día. Durante el período enero-septiembre de 2021, un total de 653.631 ciudadanos se fueron de la Argentina. De este número total, un 18 por ciento declaró que las razones eran laborales y sólo un 3 por ciento que eran por estudio. En este contexto, la consultora Voices detalló que un 70 por ciento de 1300 encuestados, todos mayores de 16 años, se manifestaron a favor de residir fuera del país.

El éxodo de jóvenes, aunque el informe de la ONU no detalla edades de los emigrados, fue abordado por Alberto Fernández en sus discursos antes de las internas. Durante el lanzamiento de “Argentina Programa”, destacó la rebeldía de los mismos. “Necesitamos que todos los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos”, expresó el mandatario nacional y añadió que ellos “han sido históricamente protagonistas en Argentina de un proceso de cambio impresionante, que ha condicionado al poder para que esos cambios se confirmen”.

Más atrás en el tiempo, el (ahora) exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero, les habló a los jóvenes, donde señaló que “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos. El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza”, añadió Cafiero. “Las juventudes están destinadas a disputar el presente, no a discutir el futuro. A disputar el presente, para construir el futuro”, expresó durante el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud.

Fuente: El Intransigente