El conductor televisivo Marcelo Tinelli se despidió finalmente del Frente de Todos (FdT). Esta tarde, publicó un durísimo posteo contra el Gobierno nacional por la cotización del dólar blue. La divisa norteamericana alcanzó los 200 pesos y rompió un nuevo récord histórico en la city porteña. Las críticas de Tinelli se vienen sucediendo en los últimos días, se acrecentaron cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) hasta 2025.

“Van a hacer algo, calculo, ¿no? Qué desastre”, tuiteó el conductor televisivo esta tarde. En su posteo, adjunto una imagen con la cotización de la divisa informal. Como señalamos, no es la única crítica que realizó Marcelo Tinelli a la Administración de Alberto Fernández. En el conflicto entre las provincias del sur y la comunidad mapuche apuntó duramente contra el Gobierno nacional. El conductor se mostró muy crítico por la asistencia consular del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al líder mapuche, Facundo Jones Huala.

“No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, posteó el periodista, luego de enterarse que Bielsa “defendió” a Jones Huala ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco. El líder mapuche se encuentra detenido por el incendio de una propiedad y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.

Lejos quedó la participación de Marcelo Tinelli en la Mesa Contra El Hambre. Ahora, la relación con el Gobierno nacional es mala, definitivamente. La ruptura se dio semanas atrás, cuando la IGJ, que conduce Ricardo Nissen, avaló la reelección de “Chiqui” Tapia hasta 2025. La aspiración de Tinelli era ocupar el lugar de Tapia. Sin embargo, deberá esperar, o tal vez, eso tampoco sea suficiente para retomar la relación con el oficialismo. El actual titular de la AFA asumió con el objetivo de evitar una acefalía en la Asociación.

Vale aclarar este último dato. La cartera que conduce Nissen no se expidió a los reclamos que realizaron San Martín de Tucumán y Nueva Chicago. Ambos clubes reclamaron por la elección de Claudio Tapia. “La IGJ no se expidió sobre la reelección por zoom cuando la pandemia era estricta y había prohibición de circulación en el país. Ahí Tapia propuso su reelección un año y 8 meses antes que venciera su mandato por un método que no está contemplado en el estatuto. Para pedir su reelección por zoom debió haber modificado el estatuto”, explicó Daniel Ferreiro, vicepresidente del club de Mataderos.

