El candidato a diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, fue uno de los más buscados en la jornada del jueves luego de las últimas declaraciones de Mauricio Macri. El expresidente manifestó ayer que buscará “confluir” tanto con él como con Javier Milei para sumarlos a Juntos por el Cambio. Por eso, al libertario le preguntaron al respecto y su respuesta no hizo más que redoblar la apuesta.

En diálogo con El Noticiero de LN+ (La Nación +), la primera consulta que recibió Espert fue justamente su posible vinculación con Macri de cara a 2023, a lo que él expresó: “El único motivo por el cual yo me metí en política es para que la Argentina no termine teniendo un destino trágico como pinta. Entonces, todo aquello que sea para discutir estas cosas, bienvenido. Con él y con todos”, dijo abiertamente.

De todas formas, el economista libertario sostuvo: “Esta es una elección legislativa donde el pueblo tiene que elegirnos como representantes de ellos frente al Congreso. Nuestra tarea en los próximos cuatro años es legislativa, atacando bien de punta al kirchnerismo, el principal enemigo de la República y de la sociedad porque nada bueno puede salir de esa lacra”, disparó.

“Discutiremos y conversaremos con todo el mundo. Con Milei obviamente que hay gran coincidencia de ideas. Como mínimo, nosotros vamos a meter dos diputados de la Provincia, creo que cuatro; más los dos de Milei, vamos a ser seis. Mucha gente del PRO seguramente nos va a acompañar en todas estas reformas”, remarcó con expectativa, dando a entender que ya tiene un pie y medio dentro de la Cámara baja.

En tanto, a Espert le preguntaron por su posición entre la grieta. Y él contestó: “Así como no fui la colectora K en 2019, no soy colectora de Macri ahora. Si alguien me propone dialogar, por supuesto que lo voy a hacer porque el país está en una situación gravísima”, dijo, a la vez que no descartó asistir a una eventual convocatoria de Sergio Massa después del 15 de noviembre. “Si Massa me convoca voy a ir. Ahora, acuerdo… Yo voy a ir a decir lo que hay que hacer y discutir si empezamos hoy o mañana, no meses o años. Porque la Argentina no da para más”, advirtió.

De hecho, aseguró estar “preparado para lo que venga porque los dos años que vienen de Argentina son muy complicados”. “Aunque haya acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), va a ser complicadísimo porque va a haber que dejar de barrer no sólo basura de debajo de la alfombra, sino que va a haber que sacar la que Gobierno de Alberto Fernández metió adentro. Y si no hay acuerdo con el Fondo, vamos a tener que vivir en otro planeta”, dijo el candidato.

Por último, y en relación al plan económico que tiene encuadernado y que ha entregado a cada lugar donde asiste, a Espert le preguntaron si aceptaría ser ministro de Economía de Alberto Fernández. “Para que yo acepte, aunque él quiera hacer todo esto, quiero a toda la oposición, todo el sindicalismo, todo el Congreso, todas las provincias y hasta la Justicia, firmando esto. Esto es un proyecto de país, no es un proyecto de poder ped*rro para ser ministro de Economía. Si estamos todos de acuerdo en esto, sí. Pero con todo el poder y todo el consenso. Si no, no me interesa nada”, asentó el libertario.

Fuente: El Intransigente