Desde este viernes 5 hasta el martes 9, se desarrollará en Mar del Plata la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2021.



Adolfo Alsina estará representado, a través de la Dirección de Deportes y la Secretaría de Cultura, por cinco disciplinas tanto femeninas como masculinas.



Los representantes del distrito en la ciudad ‘Feliz’, que arribaron a esta instancia luego de ganar las etapas Distrital y Regional del certamen, serán:



PELOTA PALETA MASCULINO

Cat. Sub 16: Santiago San Pedro y Francisco Ferrando. DT: Magalí Bacigalupo (Carhué).

ATLETISMO MASCULINO 1500 MTS

Cat. Sub 18: Joel Pucheta (Carhué).

SELECCIÓN CABALLEROS FÚTBOL

Sub 16 (Carhué).

STAND UP JUVENILES

Rodolfo Paz Páez (Rivera).

SOLISTA VOCAL SUB 15

Mía Reising Villar (Carhué).



Por su parte, ya compitieron en la Etapa Final no presencial, los siguientes protagonistas de las Disciplinas Virtuales:



Coreografía pop genero mixto: Elba Teresa Pérez y Stella Maris Anzorena; Solista Vocal PCD: Rodrigo Metral (Carhué); Narración Oral PCD: Tobías Keringer (Rivera); Artes circenses: Aldana Rosa Do Nacimiento y Fernanda Altamiranda (Rivera); Danza Folklórica Sub 15: Ludmila Eckert y Daniela Walser (Rivera); Pintura Sub 15: Delfina Brening (Rivera) y Objeto Artístico Adultos Mayores: Teresa Pérez (Carhué).