Facundo Manes fue sin dudas uno de los pilares fundamentales para que Juntos por el Cambio se alce con la victoria en las elecciones Primarias legislativas en la provincia de Buenos Aires. Más allá de estar compartiendo la lista de candidatos a diputados nacionales con Diego Santilli, el neurocientífico no esconde sus diferencias con el sector del PRO y este martes realizó un contundente reproche a toda la dirigencia política de la Argentina: “Así no se puede”.

De recorrida en su Salto natal, el aspirante a una banca en la Cámara baja del Congreso expuso que los problemas económicos del país “son estructurales”, por lo que pidió acordar “políticas de Estado que saquen a la Argentina de la tendencia decadente crónica”. Para ello, el dirigente de Juntos por el Cambio de extracción radical se quejó de los “parches” utilizados por los gobiernos, según recopiló Télam.

“Los problemas económicos en la Argentina son estructurales y no se pueden solucionar con parches y hay tres que son fundamentales. En primer lugar, la falta de productividad, no podemos darle bienestar a 45 millones con la matriz productiva que tenemos”, analizó. Y continuó: “En segundo lugar, la falta de confianza, no creemos en nuestro país, los de afuera no creen en nosotros y sin confianza no hay economía”.

En este sentido, se refirió al último de los parches, que es que “las políticas son pendulares” porque “cada Gobierno viene y reinventa la rueda”, cuestionó. De esta manera, Manes llamó a la dirigencia política a ponerse “de acuerdo en una política de Estado que saque a la Argentina de la tendencia decadente crónica”, tal cual viene exponiéndolo desde el inicio de su campaña.

Frente a esa coyuntura, el radical planteó la necesidad de “una Ley de Emergencia Laboral, porque la gente no quiere planes, quiere trabajo y una Ley Impositiva que sea progresiva, más simple y más justa”. “Le tenemos que sacar el freno de mano que muchas veces le pone el Estado a los argentinos”, subrayó el neurocientífico criticando la burocracia estatal que rige en Argentina desde hace varios años.

Por último, realizó una arenga de campaña en la cual arremetió directamente contra el Gobierno de Alberto Fernández y su gestión en general, aunque hizo especial énfasis en la pandemia de coronavirus: “Somos un país empobrecido, venimos de décadas de involución y se sumó una pandemia mal manejada que ocasionó un cóctel explosivo que hizo que la sociedad se manifestara en las PASO y dijera basta”.

Fuente: El Intransigente