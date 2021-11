El jefe de infectología del Hospital Álvarez, Arnaldo Casiró, analizó la situación epidemiológica y se opuso, de cara al incremento de contagios con la variante delta, a la decisión del Ministerio de Salud al autorizar el aforo del 100% en eventos. Uno de los aspectos importantes que señaló es que, a pesar de que las vacunas fueron y siguen siendo efectivas en todo el mundo, “después de 6 a 8 meses, la respuesta inmunitaria de las vacunas va cayendo y, simultáneamente con esto, vamos teniendo las nuevas cepas”.

Las habilitaciones en el país son cada vez mayores, si se tienen en cuenta los últimos anuncios del Ministerio de Salud. Aunque ya hay circulación comunitaria de la variante en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires (PBA), se realizaron varias aperturas de fronteras y se modificó el aforo al 100% en los eventos. A partir de ello, el médico del Hospital Álvarez comunicó su preocupación en País Adolescente, el espacio radial de CNN.

Arnaldo Casiró advirtió que “si nosotros sumamos caída de la inmunidad de las vacunas más nuevas cepas […] tenemos un combo realmente muy peligroso, y es que podemos dejar a la población con una cobertura inmunológica muy pobre”. Un fenómeno así sucedió en Israel, por ejemplo, en donde la apertura fue total pero, a raíz de las nuevas cepas, tuvieron que volver a instalar restricciones.

Por lo tanto, el médico infectólogo se sumó al pedido de una tercera dosis para reforzar las defensas del sistema inmunológico, sobre todo, para personas mayores de 65 años y personal de salud. Con respecto a la decisión de Carla Vizzotti de permitir el aforo al 100%, el experto aseguró no estar de acuerdo con la medida, sobre todo por los partidos de fútbol con la gente sin barbijo y uno encima del otro. “Si bien no van a tener una enfermedad grave, no van a terminar internados o no van a morir si se reinfectan, sí van a poder contagiar a otras personas”.

Como último dato, Arnaldo Casiró señaló que en fiestas multitudinarias están empezando a aparecer brotes de coronavirus, aunque sean casos puntuales. Por esa razón, el jefe de infectología insistió en los cuidados sanitarios, como la utilización del barbijo, el alcohol el gel y, si se puede, la distancia social. Aunque ya hay una menor circulación del virus, los casos siguen apareciendo y el peligro de contagiarse y contagiar no desapareció.

Fuente: El Intransigente