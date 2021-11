El caso del israelí Gil Pereg, el “hombre gato” imputado por los femicidios de su madre y su tía en Mendoza y que la semana pasada fue echado de la sala del juicio por maullar, no para de dar giros inesperados con el correr de los días. El último lo protagonizó este sábado un hombre llamado Jorge, vecino del acusado y uno de los testigos del juicio, que en diálogo con TN aseguró: “Lo del miau miau es algo nuevo. Varias veces hablé con él y nunca lo escuché expresarse así. Esto de los gatos es algo nuevo para mí, aunque perros tenía porque el predio en el que vivía es muy grande”.

El hombre recordó que “aquella mañana de un sábado de enero de 2019, entre las 10 y las 11 de la mañana, yo estaba trabajando con mi hijo en mi taller. En un momento se escucharon tres detonaciones, y mi hijo mayor además escuchó a una mujer que decía ‘No, no, no’. Pero las detonaciones se confundieron con petardos o cohetes que tiran los chicos”.

En este sentido, el vecino y testigo del juicio contra Gil Pereg agregó en Cámara del crimen: “A partir de que desaparecen su madre y su tía cambió mucho el look de él. Pasó de parecer un hippie a cortarse el pelo y dar la impresión de ser un profesional”.

Pyrhia Saroussi y Lily Pereg, las mujeres asesinadas.

Jorge además reveló una situación muy peligrosa que debió atravesar con el acusado: “Me disparó una vez durante una discusión, lo denuncié y estaba en sus facultades. Tenía unas 40 armas en su casa, y por ese motivo decía que tenía derecho a disparar. Después de haberme disparado a las 48 horas ya lo habían liberado y estaba de vuelta en su casa”.

En 2019 Gil Pereg no hablaba como gato frente a los medios cuando denunció la desaparición de ambas mujeres. Pero ya estando preso, y cuando se dio cuenta de que iba a ir a juicio, se empezó a comportar como “hombre gato”, algo que fue filmado por los agentes penitenciarios que lo custodiaban en la cárcel.Play Video

El acusado israelí integró el Ejército de su país y llegó al país en 2007,para manejar el dinero de su familia y se estableció en la localidad de Guaymallén, en el Gran Mendoza. Por este motivo el 11 de enero de 2019 la madre y la tía del acusado llegaron al país para ver una propiedad en la provincia cuyana.

La madre Pyrhia Saroussy llegó desde Israel, donde vive, mientras que la tía Lily Pereg lo hizo desde Australia, donde trabaja en una universidad. Un motivo por el cual el caso de Gil Pereg está siendo seguido muy de cerca desde ambos países, e incluso más que en la Argentina.

Las hermanas israelíes fueron vistas con vida por última vez el 12 de enero de 2019 en la vivienda del acusado, situada en la calle Roca al 6000 de Guaymallén, y 14 días después la Policía Científica encontró los cuerpos de ambas tapados con piedras y tierra en un sector del predio.

“No es hombre que quiere ser gato, él es gato”

La defensa cuenta con un informe de Mariano Castex participa como perito de parte del caso, que indica que Pereg padece parafrenia (un delirio crónico), según confirmó a TN. Por eso, se sostiene que sería inimputable.

El forense relató su primer encuentro con el israelí, en el penal de Boulogne Sur Mer, en 2019: “Cuando lo llevaron les hice que le saquen las esposas, se sintió cómodo y lo saludé con un miau. Me dijo ‘estoy mal porque soy un gato’. El delirio se lo adjunté en un informe al juzgado”. La reunión duró unos 55 minutos y fue registrada en audio.

“Debe ser tratado como un enfermo, es lo que se llama la parafrenia. Es un enfermo mental demente, actúa en un mundo paralelo al real. No es hombre que quiere ser gato, él es gato”, explicó Castex.

“Pereg me contó que los monstruos lo asedian de noche”, contó. “Es muy difícil que simule. Se supone que este hombre está con medicación psiquiátrica muy fuerte. Y la simulación no puede sostenerse en el tiempo tal como lo hace él”, detalló el psiquiatra sobre la hipótesis de la querella, que sostiene que Pereg simula para no ser condenado por los crímenes. “Que lo lleven a juicio porque creen que simula la locura es un despropósito”, respondió Castex e insitió: “Es inimputable de acá a la China”.

