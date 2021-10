El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una nueva comunicación en donde se anuncia la creación de un nuevo dólar, esta vez para los turistas extranjeros. A su vez, esta mañana, la autoridad monetaria decidió flexibilizar las restricciones para el acceso a dólares para importaciones y a partir de noviembre los insumos podrán pagarse en puerto de embarque. “Esta decisión permite mantener el flujo de insumos requeridos por la actividad económica”, consideró el BCRA en un comunicado.

Sobre el dólar para turistas, bajo la Comunicación “A” 7384, la autoridad monetaria estableció que “las entidades financieras podrán abrir ‘Caja de ahorros para turistas’, en moneda nacional y extranjera, de único titular persona humana residente en el exterior, que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. El cliente podrá solicitar su apertura en forma presencial o a través de medios electrónicos”, señaló el BCRA.

En esta línea, el Banco Central se dispuso que “las cuentas en pesos podrán utilizarse para compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito –de emisión no obligatoria– como mediante aplicaciones de banca digital y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. No se admitirán depósitos ni transferencias de terceros ni podrá ser utilizada para inversiones”, añadió la autoridad monetaria bajo la Comunicación “A” 7384. La misma sorprendió dentro del mercado financiero.

A su vez, se estableció que “las acreditaciones de moneda extranjera en esta ‘Caja de ahorros para turistas’, deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen, o –previa demostración de poseer dicho titular cuenta en entidad financiera en el país de origen– por depósito de moneda extranjera por ventanilla, hasta el importe total por cliente de USD 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses) o su equivalente en otras monedas”. Una vez que el turista vuelva a su país, esta caja se cierra.

Esta mañana, el Banco Central decidió flexibilizar las restricciones para el acceso a dólares para importaciones y a partir de noviembre los insumos podrán pagarse en puerto de embarque. “Los insumos que se importen para ser utilizados en la elaboración de bienes en el país podrán ser abonados en puerto de origen desde el 1 de noviembre por hasta el monto equivalente al promedio del valor de las importaciones totales que se realizaron en los últimos doce meses”, estableció el BCRA.

Fuente: El Intransigente