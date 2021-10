El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (PBA), Sergio Berni, cuestionó a su par de Nación, Aníbal Fernández. En declaraciones televisivas, el ex interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) aseguró que él ni el presidente Alberto Fernández deben ser “aprobados” por el titular de la cartera de Seguridad bonaerense. Ante este dicho, Berni dijo que no era su intención “contradecir tan brillante acto de soberbia”. Luego, recordó el resultado del Frente de Todos en las PASO 2021, “o le hago un dibujito”.

En declaraciones a C5N, Aníbal Fernández tildó de “irresponsables” a los que sostienen que en el sur hay “terrorismo”. El propio Berni calificó el hecho de esta forma. En diálogo con Radio Del Plata, el ministro bonaerense dijo que “acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro… Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”.

En esta línea, el exinterventor de Río Turbio sostuvo que “cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso”, añadió Fernández. Cuando le recordaron que Sergio Berni había calificado la situación como terrorismo, afirmó: “Sergio es amigo mío, no puede hacer eso». “Nos conocemos, no lo puede hacer (…) Si tiene duda de alguna cosa me puede preguntar”, expresó Aníbal Fernández.

Asimismo, manifestó: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni (…) No necesitamos su aprobación, actuamos por nosotros mismos. Entendemos cómo son las cosas”, apuntó el ministro de Seguridad de la Nación. Luego, lo cuestionó por no plantear sus críticas puertas adentro. “Yo nunca jugaría en contra del peronismo”, remarcó el exjefe de Gabinete de la Nación. “Ahora, si los otros no lo sienten así, no lo sé (…) Contra el país no juego nunca, contra el Presidente, menos”, resaltó.

La respuesta de Berni no se hizo esperar. En Twitter, el ministro bonaerense le respondió a Aníbal Fernández. “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?”, tuiteó Sergio Berni.

Fuente: El Intransigente