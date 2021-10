El expresidente Mauricio Macri brindó ayer declaraciones televisivas en las que se refirió a la citación a indagatoria el próximo jueves en el marco de la causa que investiga un supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El exjefe de Estado de l Nación aseguró ser “inocente” en la investigación y confirmó que se presentará ante el juez subrogante de Dolores, Martín Bava. En relación a su inocencia, dio una insólita justificación, que se viralizó en las redes sociales.

“Me presentaré a ver a este juez que es manifiestamente incompetente, porque ni el ARA San Juan se hundió en Dolores, nada tuvo que ver Dolores, yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia no trabajan en Dolores, yo no espié a nadie, no mandé a espiar a nadie en esta causa ni en ninguna otra”, remarcó el expresidente. “Esto es una arbitrariedad, yo no estaba en el expediente”, recalcó Mauricio Macri.

Luego, apuntó contra el juez Bava. “No solo no tiene facultades, sino que no debería actuar en esta causa, porque ya se lo dijo Comodoro Py. Los jueces de la Capital Federal le dijeron que envíe los expedientes (de la causa) y que Bava no hizo caso. Además, en la citación (a indagatoria) ya prejuzga, dice que yo debo ser sancionado por cosas que nadie entiende muy bien. Él (por Bava) desconoce cómo funciona la custodia del Presidente. Ellos tienen que saber con quién se va a reunir, yo ni me entero”, añadió.

La última semana, el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, se refirió al llamado a indagatoria de su defendido. Se animó a compararlo con el proceso electoral. “Necesitan el procesamiento (de Macri) y es obvio que ese procesamiento ya está escrito porque no hay elemento de prueba”, indicó Lanusse en un diálogo con LN+. “Parece que hay tiempos que tienen que producirse antes del 14 de noviembre (…) Lamento enormemente que esta causa con fines extrajudiciales se haya entrometido en la campaña electoral”, dijo.

Luego, remarcó que “después de toda indagatoria, todo juez tiene diez días hábiles para resolver la situación. Jueves 28, días días hábiles es el jueves previo al día de las elecciones”, añadió el letrado en declaraciones televisivas. A su vez, aseguró que “Martín Bava no es competente ni imparcial”. “¿Para qué hacemos un proceso? El juez ya lo juzgó y lo sentenció. Entonces el juez no trabaja ni con una hipótesis, trabaja con un hecho cierto; no dice que debe ser emitida en algún momento la sentencia, dice que tiene que ser sancionado”, cerró.

