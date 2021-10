Días atrás los deportistas y representantes de cultura de Adolfo Alsina cerraron la participación en la segunda fase de los Juegos Bonaerenses 2021.



El distrito contará con 13 disciplinas en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2021 para las competencias de Cultura y Deportes que se realizará del 5 al 9 de noviembre.



Todos los clasificados por disciplinas:



Deportes



Futbol Tenis Masculino – Cat. Universitarios: Tomás Ebertz y Santiago Cousteix. DT: Magalí Bacigalupo. (Carhué)

Tenis Masculino – Cat. Universitarios: Facundo Hinding. (Carhué)

Pelota Masculino – Cat. Sub 16: Santiago San Pedro y Francisco Ferrando. DT: Magalí Bacigalupo. (Carhué)

Pádel Femenino – Cat. Universitarios: Candela Castaldi y Natalín Baltián. (Carhué)

Atletismo Masculino 1500 Mts. – Cat. Sub 18: Joel Pucheta. (Carhué)



Cultura



Pintura Sub 15: Delfina Brening (Rivera).

Objeto Artístico Adultos Mayores: Teresa Pérez (Carhué).

Solista Vocal Sub 15: Mía Reising Villar (Carhué).

Solista Vocal PCD: Rodrigo Metral (Carhué).

Narración Oral PCD: Tobías Keringer (Rivera).

Danza Folklórica Sub 15: Ludmila Eckert y Daniela Walser (Rivera).

Arte Circense Juveniles: Fernanda Altamiranda y Aldana Do Nacimento (Rivera).

Stand Up Juveniles: Rodolfo Paz Paez (Rivera).



Selecciones



Por su parte, las Selecciones de Fútbol 11 Femenino y Masculinos deberán jugar con los ganadores de regiones vecinas por un lugar en la Final Provincial.



Fútbol 11 Femenino – Cat. Sub 14: Jazmín Juárez, Ema Laspiur, Antonina Veri, Ludmila Farías, Jazmín Alcetegaray, Arai Rua, Jaquelin Gómez, Giuliana Fioramonti, Camila Vallejos, Mia Zapata, Delfina Cabral, Ana Luz Uribe. DT: Andres Schap – Mauro Martini.



Fútbol 11 Femenino – Cat. Sub 16: Milagros Sandre, Malvina Metral, Florencia García, Emeli García, Guadalupe Nuesch, Nerea Rantucho, Belén Bruno, Caterina Gómez Da Silva, Morena Alsina, Ana Rodríguez, Fernanda Gevara, Aylén Trecco. DT: Andres Schap – Mauro Martini.



Fútbol 11 Masculino – Cat. Sub 16: Davis Visgarra, Fermín Uthurralt, Axel Zapata, Kevin Camilo, Máximo Pfoh, Matías Olivari, Benjamín Rueda, Elías Moyano, Tiago Palacio, Diedo López, Tiziano Clatt, Carlos Ermandraut, Rodrigo Del Pórtico, Benjamín Schap. DT: Tomás López, Germán Nievas.



Rivales regionales a definir: Región XIV (Bahía Blanca – Cnel. Rosales – Monte Hermoso – Patagones – Villarino); Región XV (Benito Juárez – Cnel. Dorrego – Cnel. Pringles – Gonzales Chaves – Laprida – San Cayetano – Tres Arroyos); y Región XVI (Ayacucho – Balcarce – Gral. Alvarado – Gral. Pueyrredón – Lobería – Mar Chiquita – Necochea – Tandil).