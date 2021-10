Pasaron las elecciones primarias, la crisis interna del Gobierno nacional y los cambios de Gabinete, el Ejecutivo lanzó el plan “platita en el bolsillo” y, ahora, llegaron las encuestas. ¿Cómo impactaron los últimos sucesos en la imagen de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿El oficialismo puede recuperar votos o puede perder más? ¿Qué pasa con los votantes ausentes? TN.com.ar accedió tres sondeos y habló con quienes los elaboraron.

Cómo está la imagen de Alberto Fernández según las encuestas tras la derrota electoral

La imagen del presidente Alberto Fernández, la valoración de la gestión presidencial y las imágenes de los principales referentes nacionales del Frente de Todos se mantiene en los niveles más bajos desde el inicio de su Gobierno, en diciembre del 2019.

La imagen de Alberto Fernández según la consultora Fixer (Foto: Fixer).

La encuesta de agosto de Fixer Asuntos Corporativos fue una de las que más se le acercó al resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Según la consultora, en la provincia de Buenos Aires la intención de voto de Facundo Manes y Diego Santilli sumada llegaba a los 38 puntos, y superaba a la lista oficialista de Victoria Tolosa Paz por 4 puntos. Finalmente, según el escrutinio definitivo, Juntos ganó 37,33% contra el 33,25% del Frente de Todos.

Según el último estudio de Fixer la imagen de Alberto Fernández subió 2 puntos en la negativa de agosto a septiembre, tras las elecciones y la crisis del Gobierno: del 60 al 62%. Y bajó la positiva del 29 al 26%. El resultado neto alcanzó el peor número desde su asunción: -36%.

La imagen de Alberto Fernández según la consultora Fixer (Foto: Fixer).

Un primer dato incómodo: la imagen del Presidente cayó incluso entre los propios votantes del Frente de Todos: de un 60% en agosto, a un 52% en septiembre. “El kirchnerismo duro lo responsabiliza por la derrota electoral”, señala el estudio.

Un segundo dato incómodo: la imagen de Alberto Fernández -y también de Cristina Kirchner- cae en los dos segmentos insignia del Frente de Todos: los jóvenes y de niveles educativos más bajos, con mayor impacto en los sectores socioeconómicos de menores ingresos. De agosto a septiembre aumentó 13 puntos porcentuales la negativa en el votante joven, del 54 al 67%. Y en las personas con secundario incompleto creció 8 puntos, de 46 a 54%.

La imagen de Alberto Fernández según la consultora Fixer (Foto: Fixer).

De acuerdo al último trabajo de Synopsis, la imagen presidencial también se mantiene en los peores niveles de su mandato, pero hubo una mejora marginal. En en análisis de la medición sin incluir respuestas de “no sabe/no contesta”, la imagen negativa de Fernández pasó de 72,5% a 71,2%.

La imagen de Alberto Fernández según la consultora Synopsis (Foto: Synopsis).

Según Lucas Romero, director de Synopsis, se trata de un “rebote estadístico”: “Nuestro estudio de agosto lo realizamos entre el 13 y el 15 de agosto, y la foto del festejo en Olivos se conoció el 12 de agosto. Fue un registro tomado bajo emoción violenta, la gente estaba conociendo el episodio y fue tremendamente dañino para la imagen del Presidente. Lo que vemos en septiembre podría tener que ver con una estabilización de ese indicador”, señala.

Cómo impactó la crisis interna del Gobierno y los cambios en el gabinete según las encuestas

La consultora Management & Fit realizó en septiembre un estudio específico sobre los efectos de la crisis interna del oficialismo luego de la derrota electoral y los cambios en el gabinete nacional. Un 62.1% cree que los cambios de ministros le harán peor o dejarán todo igual en el Gobierno Nacional. Solo un 26.4% contestó que estos cambios serán para mejor.

El efecto de los cambios de gabinete según la consultora Management and Fit (Foto: Management).

Por otra parte, si entre los votantes de Juntos por el Cambio la valoración negativa sobre las modificaciones crece a niveles de casi el 90%, entre los votantes del Frente de Todos la valoración positiva sube al 48.8%. Sin embargo, entre los propios oficialistas hay un 23.8% que consideró que el nuevo gabinete le hará peor al Gobierno.

El efecto de la crisis interna del Gobierno según la consultora Management and Fit (Foto: Management).

“Tras la derrota, Alberto Fernández y Cristina Kirchner reaccionaron con pases de factura y la imposición improvisada de un cambio de gabinete. Eso se ve entre los que te votan y entre los que no. Eso no significa que no vayan a votarlos, pero la imagen de la derrota fue mala también para sus propios votantes”, dice Mariel Fornoni de Management & Fit.

El efecto de los cambios de gabinete según la consultora Synopsis (Foto: Synopsis).

Synopsis también consultó cómo cayeron los cambios de gabinete: el 55,9% contestó que “empeorará mucho o algo” la gestión del Gobierno, mientras que el 25,2% contestó que “mejorará algo o mucho”. La valoración negativa crece mucho más entre quienes votaron al Frente de Todos en 2019, que entre los que votaron al Frente de Todos en este 2021.

Cómo está la intención de voto camino a las elecciones de noviembre

En las PASO del 12 de septiembre, el oficialismo obtuvo a nivel nacional 31% de los votos, abajo de Juntos por el Cambio que llegó al 40%. Tras la derrota electoral, la fisura interna y los cambios de ministros, Synopsis preguntó: “Si las elecciones legislativas Generales fueran hoy, ¿a qué fuerza política votaría?”.

La intención de voto según la consultora Synopsis (Foto: Synopsis).

En agosto, el 59,3% respondió que votaría a la oposición, el 27,5% al oficialismo y el 13,2% no sabía. En septiembre, el 66,1% contestó que votará a un partido opositor, una suba de casi 7 puntos. El 28,8% en cambio, ahora respondió por el oficialismo: 1,3% más.

Además, entre los que votaron al Frente de Todos en las PASO, el 11,1% contestó que duda repetir su voto y 1,7% dijo que votará a la oposición. Entre el votante opositor, 4,8% contestó que ahora votaría por el oficialismo.

La fidelidad del voto según la consultora Management and Fit (Foto: Management).

Según el trabajo Management & Fit, el 75% de los encuestados no está dispuesto a cambiar su voto en noviembre respecto a lo votado en septiembre. En el caso del votante del Frente de Todos: el 16.2% contestó que está dispuesto a cambiarlo y el 9.8% no lo sabe aún.

Preocupación para Alberto Fernández: ¿Cristina Kirchner es la dueña de los votos?

Synopsis hizo un análisis que podría ser muy incómodo para el Presidente. Partiendo de las valoraciones de imagen, la consultora comparó las bases de simpatizantes de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En abril del 2020, el mejor momento para la imagen presidencial, el Presidente aportaba a la coalición de Gobierno un 26,9% de apoyo que no respaldaba a la vicepresidenta.

Hoy, el mandatario aportaría apenas un 1,3% propio. Algo similar sucedería con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La composición de los apoyos al Gobierno, según la consultora Synopsis (Foto: Synopsis).

“Solamente 1,3% del total de los consultados tiene buena imagen de Alberto y no de Cristina. Todo el resto de los simpatizantes de Alberto son simpatizantes de Cristina. Si Cristina aportó la mayoría de los votos en 2019, hoy está aportando casi la totalidad de los apoyos. La coalición se sostiene sobre la base de votantes que son los simpatizantes de Cristina, que tienen identidad con su liderazgo, y esto le quita autonomía al Presidente”, señala Lucas Romero.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener la idea de que podrá revertir el resultado en las elecciones de noviembre es que las PASO tuvieron la participación más baja desde que existen las primarias.Para el oficialismo, la mayoría de los ausentes son votantes del Frente de Todos.

Lucas Romero: “Si tomamos los 15 circuitos electorales de más baja participación en las PASO, son circuitos del 3er cordón del Gran Buenos Aires en los que en el 2019 el FdT le había sacado a Juntos por el Cambio una ventaja promedio de 55 puntos porcentuales. En 2021, la diferencia se redujo a 25 puntos. Pero los antecedentes siempre muestran que entre PASO y General suele crecer más el que rivaliza con el kirchnerismo. No está claro tampoco que los ausentes vayan a votar en noviembre y que, si van, voten al FdT, porque por algún motivo no fueron a votar y ese motivo puede ser desencanto con lo que hace el Gobierno”.

El ranking de imágenes de funcionarios según la consultora Fixer (Foto: Fixer).

Fixer: “Va a haber un aumento de la participación, pero va a ser menor que en otras elecciones, no parece que se vaya a superar el 75% de participación. Difícilmente la mayor parte vaya al Gobierno. Con estos números no nos parece que el oficialismo tenga perspectivas de una mejora importante”.

Mariel Fornoni: “Es cierto que hubo localidades en las que en general gana el Frente de Todos y hubo menos asistencia, y si va más gente a votar probablemente aumente el voto. También es cierto que siempre entre las PASO y las Generales el espacio que más creció fue Juntos por el Cambio. Creo que el crecimiento va a ser proporcional. Además están los 8 puntos de quienes no alcanzaron el 1,5% en las PASO: la Izquierda podría crecer, y el resto son más de derecha, no tienen mucho que ver con el Frente de Todos”.

