En un acto encabezado por el Intendente Javier Andres y funcionarios provinciales se realizó la reapertura de la oficina de ARBA en la localidad de Rivera.



“Quiero celebrar esta reapertura de la oficina de ARBA en Rivera”, comenzó diciendo el Intendente de Adolfo Alsina. “En Agosto cuando me reuní con Cristian en La Plata y nos dio el ok para avanzar en la reapertura, ni bien salí llamé a Mary Pascual, referente local de Arba, para darle la noticia. La emoción de Mary al momento de enterarse muestra el significado y el valor de recuperar este servicio para la localidad. Es muy importante para Rivera y para Adolfo Alsina que podamos prestar cada vez más y mejores servicios que mejoren la calidad de vida.” Andres concluyó agradeciendo a Cristian Girard, Director Ejecutivo de ARBA, y a través suyo a la provincia de Buenos Aires por el trabajo en equipo.



Por su parte, Girard destacó la importancia de los centros de atención presencial de ARBA que complementan y amplían toda la plataforma de servicios digitales que el organismo ofrece en su web y, a la vez, posibilitan que las personas con dificultades para acceder a la tecnología puedan recibir asesoramiento y ayuda para resolver sus trámites tributarios.



Del acto participaron autoridades provinciales, regionales y locales: el Jefe de Gabinete, Nicolás De Hoz; el Sub Dir. Ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios, Gaspar Spiritoso; la Gerenta General de Coordinación de Atención y Servicios, Sofía Carrión Luna; la Gerenta de Coord. Interior, Águeda Sedán; la Subgerenta de Coord. Trenque Lauquen, Monzó María Virginia; y la Responsable del CSL de Rivera, María del Carmen Giménez.



Acompañaron Concejales de Adolfo Alsina y el Delegado Municipal, Walter Felsinger.