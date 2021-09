Adolfo Alsina logró muy buenos resultados en las disciplinas culturales de Juegos Bonaerenses 2021.

En este sentido, diez personas pasaron a la final en ocho actividades artísticas en las categorías juveniles, sub 15, adultos mayores y personas con discapacidad (PCD).



– PINTURA SUB 15

Brening, Delfina ( Rivera)

– OBJETO ARTÍSTICO ADULTOS MAYORES

Pérez, Teresa (Carhué)

– SOLISTA VOCAL SUB 15

Reising Villar, Mía (Carhué)

– SOLISTA VOCAL PCD

Metral, Rodrigo (Carhué)

– NARRACIÓN ORAL PCD

Keringer, Tobías (Rivera)

– DANZA FOLKLÓRICA SUB 15

Eckert, Ludmila y Walser Daniela (Rivera)

– ARTE CIRCENSE JUVENILES

Altamiranda, Fernanda y Do Nacimento, Aldana ( Rivera)

– STAND UP JUVENILES

Paz Paez, Rodolfo (Rivera)