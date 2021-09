El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se reunió el pasado miércoles con Aníbal Fernández, el nuevo titular de la cartera de Seguridad nacional, y, luego de que este último dijera que “Argentina no está preparada” para el uso de las pistolas Taser, Berni se desligó de la polémica.

“Hay prioridades mucho más importantes materialmente posible. Por más que discutamos, lo que no podemos estar todos los días dando vueltas en el mismo lugar”, expresó el titular de la cartera provincial en contacto con la prensa luego de la reunión, en relación a su apoyo sobre el uso de ese armamento.

Además, aseguró que el encuentro, que se realizó en la sede de la avenida General Gelly y Obes 2289, en el porteño barrio de Recoleta, y fue el primero entre ambos desde que Fernández asumió el cargo el lunes pasado, “no tiene más que saldo positivo”. “Cuando dos personas que se juntan con la voluntad de solucionar problemas más el compromiso y la capacidad de gestión que tiene el Ministro de Seguridad no es más que satisfecho y feliz“, celebró.

“Feliz de poder empezar a tener políticas de seguridad en conjunto y llevarle mayor tranquilidad a nuestros bonaerenses”, señaló Berni, quien a su vez manifestó que van a “trabajar, trabajar y trabajar coordinadamente para que dos más dos sean cuatro y no menos dos”.

Chicanas de Berni a Frederic

En esa línea, elogió al nuevo integrante del Gabinete de Ministros al afirmar que es “una persona que tiene una gran experiencia”, mientras que garantizó que ahora podrán planificar, dado que “la planificación es la base del éxito”.

“Si no hay (planificación) no se puede lograr ningún objetivo de manera azarosa, y para planificar hay que tener voluntad de sentarse, trabajar”, dijo Berni en clara alusión a sus malos tiempos con la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Sobre este aspecto, agregó: “Ahora la sociedad va a saber qué es lo que tener un ministro que a las 3 de la mañana va a atender el teléfono, a las 7 tomar un café y a las 15 recorrer los barrios”.

Debido a estas declaraciones, fue consultado sobre la ex ministra y, ya subiendo el tono, consideró: “Otra vez lo mismo… Ya está muchachos, ¿por qué siempre para atrás? Yo no rumeo los problemas, cuando hay un problema lo planteo, y lo planteo de cara a la sociedad. No ando con vueltas, miro para adelante y para adelante es esto: después de mucho tiempo volver a coordinar con el gobierno nacional”.

