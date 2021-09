En las puertas de la Casa Rosada, minutos después de haber jurado como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández ya trazó sus primeras definiciones. Aseguró que “el narcotráfico se combate con dureza”, que no le gusta la tibieza en el mate ni en el peronismo y que el resultado de las PASO se puede revertir.

“El narcotráfico se combate con dureza, sin ningún tipo de contemplaciones. Miren qué duros habremos sido nosotros, cuando yo tenía a cargo las fuerzas federales, que quien yo tenía al mando, Néstor Roncaglia, después el gobierno de otro color político lo puso como jefe de policía. Tan tontos no debemos haber sido”, dijo el flamante titular de Seguridad, en diálogo con TN.SOLO EN OFF: VICTORIA DONDA, ENTRE LOS RESTOS DE UNA PAELLA Y LA INDIGESTIÓN DEL PRESIDENTE

Desde un primer momento, aclaró que no iba a calificar “a los compañeros que se han ido” del gabinete y se metió de lleno en la interna dentro del Frente de Todos. Desestimó de forma categórica la versión de que el panorama ministerial hubiera cambiado con la carta de Cristina Kirchner, publicada el pasado jueves. “No, no. Alberto es un hombre de Estado, sabe de qué se trata”, afirmó Fernández.

“Acá hubo una discusión y todos arrastraron la marca, como en el fútbol, para ver la discusión”, planteó el titular de la cartera de Seguridad. “¿Por qué tema era?, ¿era por los intereses del pueblo argentino?”, se preguntó y lanzó: “No me importa esto. A mí, si hay algo que no me gusta tibio es el mate y el peronismo”.LA CRISIS ENTRE ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRISTINA KIRCHNER TENDRÁ UN IMPACTO ELECTORAL NEGATIVO Y EL CAMBIO DE GABINETE NO LO RESOLVERÁ, SEGÚN ANALISTAS

En referencia a la derrota electoral, sentenció que está “convencido” de que se puede revertir. “No hubo una elección donde competimos unos contra otros, acá cada uno jugó lo suyo. Nuestra lista era poco atractiva porque no competía con nadie y del otro lado tenía mucho atractivo porque competían los dos fuertemente. Ahora hay que llegar a una situación donde quien ganó del otro lado compite contra nosotros. Y en eso yo tengo muchas esperanzas”, sostuvo.

Por otro lado, destacó al reemplazo de Nicolás Trotta: “Los cambios de nombres tienen que venir con políticas públicas. Yo estoy convencido de que hay hombres y mujeres, no califico a nadie porque no soy quién. Te puedo hablar de lo que conozco. Jimmy Perczyk iba a ser mi ministro de Educación si yo hubiera sido gobernador, mirá la confianza que tendré en ese hombre”.

Tras una ola de homicidios en el Gran Rosario en el último tiempo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió colaboración a las fuerzas nacionales para combatir el problema. Fernández, en tanto, aclaró que ese tema será “lo primero” a tratar con el gobernador, en una reunión pactada para esta tarde a las 19.

En ese sentido, explicó que no dará aún su diagnóstico sobre la inseguridad de la Argentina. “Hace tres minutos que asumí. El sábado ratifiqué a las cuatro fuerzas, los llamé a cada uno a su teléfono, les di una tarea para el hogar que me gustaría conocer mañana cuando nos juntemos. Las cuatro cúpulas me satisfacen y por eso quiero trabajar con ellos. Tengo la mejor relación con Sergio Berni”, dijo.

También se refirió al abrazo con Julián Domínguez, con quien se enfrentó en las PASO de 2015 por la Gobernación. “No tiene sentido mantener un enfrentamiento por cosas que no se sabe ni cómo arrancaron”, explicó.

La reunión con Omar Perotti

Tras el encuentro con Omar Perotti, Fernández precisó: “Creo que el gobernador ha sido más que gráfico en toda su expresión”. Así, insistió con que este martes tendrá una “reunión con las cuatro cúpulas de las fuerzas”.

Y reflexionó: “Es un tema de analizar completo. Es un tema complejo donde hay situaciones que son de público conocimiento. Un juicio está en funcionamiento y el otro a punto de comenzar. Dos cosas que se enfrentan en sí mismas porque se compiten por el mismo espacio, estamos hablando siempre de delitos complejos.”

En ese sentido, aseguró que seguirá trabajando en estos temas a lo largo de su gestión: “Yo tengo una reunión con Marcelo Saín el jueves a las tres de la tarde. Es un amigo personal, fue funcionario mío. Nos conocemos demasiado”.

Fuente: La Nación