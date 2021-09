Un verdadero terremoto político generó en la mañana de este jueves la filtración de un audio grabado por la diputada ultra kirchnerista Fernanda Vallejos en el que critica en duros términos al presidente Alberto Fernández y a varios de sus ministros más cercanos.

En el archivo se la escucha a la economista tildar de “enfermo” y “ocupa” al jefe de Estado y manifiesta que esperaba que el lunes, luego de las PASO, Fernández “brindara una conferencia de prensa con todas las renuncias del gabinete nacional sobre su escritorio, como un claro mensaje ante la derrota electoral”.

“La política económica debió subordinarse a la política sanitaria, no a los pagos del FMI. Es triste decirle a un tipo al que nosotros llevamos a presidente lo mismo que le dijimos a Macri”, agregó.

“El tipo está atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. La derecha tiene a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere”, enfatizó.

“Lo peor que hemos tenido es la política económica. Se cae de maduro que el primero que debió haber presentado la renuncia es el ministro de Economía. ¿Por qué no la presenta? A lo mejor porque tiene otros mandatos que cumplir”, continuó.

No podemos estar en un gobierno que decide no respetar el mandato popular, porque es el capital que nosotros construimos, no Alberto Fernández marchando con Nisman

“Si no se despiertan con esto, entonces están persiguiendo otros objetivos. El objetivo no es ganar la elección; el objetivo no es poner de pie la Argentina. Si los objetivos son esos, los hombres son fusibles. ¿Cuál es la relevancia de Martín Guzmán? ¿O a Guzmán lo puso (Kristalina) Georgieva?”.

“Este señor que gracias a Cristina está sentado en el sillón de Rivadavia no tiene ningún merito propio para estar sentado ahí, se tiene que allanar a los que dice Cristina”, añadió al tiempo que llamó “pelotudos” a Martín Guzmán, Matías Kulfas y Vilma Ibarra.

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

Luego de la filtración del audio, Vallejos salió por Twitter a reconocer que tuvo expresiones impropias.

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”, publicó la diputada cristinista.

