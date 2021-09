Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior de la Nación, puso su renuncia a disposición del Gobierno tras la derrota en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Otros 11 miembros del Gabinete, cercanos a Cristina Kirchner, hicieron lo mismo. Crece la presión de la vicepresidenta para que Alberto Fernández realice cambios.

Patricia Bullrich: “La pérdida de poder del peronismo en las PASO generó una implosión interna”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, habló este miércoles por la noche en A Dos Voces y aseguró que “la pérdida de poder del peronismo en las PASO generó una implosión interna”.

En este sentido, la exministra de Seguridad añadió: “Es la primera vez que el peronismo unido saca un tercio de los votos, y por eso es la primera vez que están frente a la posibilidad de la derrota de un modelo y de un proyecto que hoy no está muy claro cuál es”.

La titular del PRO Patricia Bullrich advirtió que es la primera vez que el peronismo unido está frente a la posibilidad de una derrota de su modelo y de su proyecto. (Foto: Télam).

Sergio Massa reunió a los funcionarios del Frente Renovador en medio de las renuncias en el Gabinete

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reunió de emergencia a los funcionarios nacionales pertenecientes al Frente Renovador -uno de los principales socios de la coalición gobernante- para tomar posición frente a la seguidilla de presentaciones de renuncias del kirchnerismo al Gobierno de Alberto Fernández.

El encuentro tuvo lugar en la sede de su espacio, en el barrio porteño de Retiro, y participaron el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y Malena Galmarini, titular de AySA y esposa de Sergio Massa. También llegó hasta el lugar José “El vasco” de Mendiguren, titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El encuentro se extendió hasta pasadas las 22 horas. Todos los funcionarios se fueron sin realizar ningún tipo de declaración, incluido Sergio Massa. Fuentes del Frente Renovador señalaron que el titular de la Cámara baja se presentó “como mediador para preservar la unidad del Frente de Todos”: él cree que los cambios de Gabinete deberían ser después de noviembre.Play Video

Terminó la reunión con sus ministros y Alberto Fernández se fue de Casa Rosada sin tomar ninguna decisión

Pasadas las 21.30 el presidenteAlberto Fernándezse fue de la Casa de Gobierno tras haber concluido la reunión con sus ministros y sin haber tomado ninguna decisión sobre las renuncias presentadas por una docena de funcionarios nacionales que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández se retira de la Casa Rosada sin haber tomado ninguna decisión sobre las renuncias de los funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner. (Foto: captura de TN)

Elisa Carrió, sobre la tensión en el Gabinete: “Cuando un vice hace esto, lo que comete es un golpe de estado contra el Presidente”

Luego de casi una docena de renuncias en el Gabinete de ministros y funcionarios, Elisa Carrió apuntó contra Cristina Kirchner y aseguró en diálogo con TN que “cuando un vice hace esto, lo que comete es un golpe de estado contra el Presidente”. Incluso, argumentó que “esta renuncia es querer separarse de la derrota de Alberto Fernández, que es su derrota”.

Tras comparar las recientes renuncias de los funcionarios vinculados con Cristina Kirchner con el paso al costado que realizó Carlos “Chacho” Álvarez durante el gobierno de Fernando de la Rúa en 2000, Carrió comparó esta situación que denominó como “un golpe interno” con lo ocurrido durante la administración de Mauricio Macri.

“Cuando nos tocó gobernar tuvimos golpes internos y externos. Recuerdo cuando se cuestionaba tanto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por ser la persona de confianza del Presidente. Muchos se reunieron el Olivos y pedían la cabeza de personas de confianza del Presidente, como Marcos Peña. En este caso es Santiago Cafiero, con todos sus errores y defectos, y lo que quieren es voltear a un Presidente, debilitarlo e imponerle su propio sistema de ministerio”, afirmó.Play Video

Algunos gobernadores apoyaron a Alberto Fernández tras las renuncias en el Gabinete

Horas después de que varios funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner le presentaran su renuncia al presidente Alberto Fernández, algunos gobernadores se expresaron en las redes sociales para mostrar su respaldo al mandatario.

Uno de ellos fue Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, que posteó en Twitter: “Quiero expresar mi apoyo al presidente Alberto Fernández. Es con todos porque la responsabilidad es de todos. Un resultado electoral es producto de la democracia y no debe complicar la gobernabilidad. Debemos escuchar y analizar cada demanda de la gente. Así lo hicimos en Catamarca”.

Por Twitter, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó su apoyo a Alberto Fernández. (Foto: @RaulJalil_ok).

Por su parte, en la misma red social Ricardo Quintela, mandatario provincial de La Rioja, señaló: “No es ni fue fácil gestionar en una Pandemia, y nuestro Presidente Alberto Fernández lo hizo con coraje y cuidando la vida de todos y todas, sin especulaciones electorales”.

Por Twitter, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su apoyo a Alberto Fernández. (Foto: @QuintelaRicardo).

A su vez, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó también en su perfil de Twitter: “En tiempos como este es cuando más debemos conservar la unidad y cuidar la institucionalidad. Por eso quiero expresar todo mi respaldo al presidente Alberto Fernández, que es quien conduce el país hacia la salida de la pandemia y la reconstrucción”.

Por Twitter, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, manifestó su apoyo a Alberto Fernández ante la crisis generada por la renuncia de funcionarios del Gabinete. (Foto: @bordet).

Pablo Moyano y los camioneros también respaldaron a Alberto Fernández tras las renuncias en el Gabinete

La Federación de Trabajadores Camioneros que conduce Pablo Moyano también respaldó este miércoles al presidente Alberto Fernández luego de la ola de renuncias de funcionarios nacionales que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Junto a los compañeros de nuestro gremio respaldamos y acompañamos al Presidente democrático de la Nación Argentina, Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y repudiamos con fuerza el intento desestabilizador que utilizan los medios de comunicación de derecha y la oposición de Juntos por el Cambio que al parecer se olvidaron que durante sus 4 años al frente del gobierno nacional dejaron un desastre económico sin precedentes, endeudamiento, cierre de Ministerios, ataque constante a los derechos de los trabajadores y el arrodillamiento que tuvo el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional que generó deudas impagables”, señala el comunicado emitido por el mencionado sindicato.

Pablo Moyano culpó a los medios de comunicación y a Juntos por el Cambio por la masiva renuncia de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner.

Desde Brasil, Daniel Scioli sumó su apoyo a Alberto Fernández tras las renuncias en el Gabinete

Horas después de que varios funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner le presentaran su renuncia al presidente Alberto Fernández, el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli también le expresó su respaldo al mandatario.

A través de su perfil de Twitter, el diplomático afirmó: “Quiero destacar mi apoyo al alto sentido de la responsabilidad del presidente Alberto Fernández en la tarea que le encomendó el pueblo argentino: unidad en la diversidad”.

En el mensaje el exgobernador bonaerense agrega que “es momento de pensar en nuestro país, las dificultades que atravesamos y seguir con la esperanza de un futuro mejor”.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, manifestó su apoyo a Alberto Fernández en plena crisis del Gabinete. (Foto: @danielscioli).

Dónde estaba Alberto Fernández cuando se conocieron las renuncias en el Gabinete

Mientras el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, anunciaba que ponía a disposición del Presidente su renuncia, Alberto Fernández recorría el municipio bonaerense de José C. Paz junto a Mario Ishii. Así lo difundió el intendente bonaerense, que a través de Twitter mostró las fotos del recorrido con el primer mandatario.

Alberto Fernández recorría el municipio bonaerense de José C. Paz junto a Mario Ishii cuando se enteró de las renuncias. (Foto: @ishiiargentina).

La UCR reclamó que el Gobierno dé “certidumbres a los argentinos” tras las renuncias en el Gabinete

En un comunicado firmado por su presidente, Alfredo Cornejo, el Comité Nacional de la UCR le pidió al Gobierno “dejar de jugar a la interna y dar certidumbre a los argentinos”.

“A horas de la derrota electoral del pasado domingo, una facción del Gobierno nacional decidió renunciar al Gabinete del presidente Alberto Fernández. Esta noticia no deja de tener una vital importancia para las instituciones del país dado que los funcionarios que dejarán el Ejecutivo responden políticamente a la vicepresidenta de la Nación”, comienza el texto.

“Esta situación es reflejo de lo que ya habíamos advertido, el Frente de Todos es una coalición frágil, sin ningún tipo de coincidencias entre ellos. Solo se unieron para conquistar el poder y conservarlo”, prosigue el mensaje.

El comunicado finaliza con un pedido a la Casa Rosada: “Desde el radicalismo advertimos que, más allá del claro mensaje dado por la ciudadanía en las elecciones primarias, el partido gobernante debe dejar de lado sus rencillas internas y ponerse a trabajar para solucionar los problemas de la gente, respetando el mandato que tienen que cumplir hasta el 2023”.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, firmó el comunicado del partido con el pedido al Gobierno tras las renuncias en el Gabinete. (Foto: Télam)

“Ratificamos el apoyo al Presidente”, el mensaje de la CGT tras las renuncias en el Gabinete

La Confederación General del Trabajo (CGT) se pronunció a través de uno de sus jefes, Héctor Daer, luego de que la cúpula de la central obrera mantuviera una reunión para analizar la crisis en el Gobierno por la ola de renuncias de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner. “Ratificamos el apoyo al Presidente”, afirmó el sindicalista.

“Hoy estamos cursando una crisis política importante”, definió el líder del gremio de Sanidad, y remarcó: “Queremos hacer un llamado muy claro a la institucionalidad democrática de las autoridades que fueron electas”.

Daer enfatizó que “el pueblo se ha expresado” en las PASO y en un mensaje al derrotado Frente de Todos señaló que “hay que asimilar el resultado de las urnas y reconocerlo. No hay que tener la soberbia que tuvieron algunos que perdieron en 2019 de decir que el pueblo se equivoca”.

Héctor Daer fue el vocero de la CGT que expresó el apoyo de la central obrera al presidente Alberto Fernández.

“Está claro que acá está operando La Cámpora para llevárselo puesto a Santiago Cafiero”: la acusación del albertismo tras las renuncias en el Gabinete

La ola de renuncias de ministros y funcionarios K presentadas este miércoles dejó en claro la ruptura en el oficialismo tras la derrota en las PASO. Desde los sectores cercanos al Presidente, los cañones apuntan a La Cámpora y en este sentido uno de los primeros que habló fue Federico Martelli, secretario general del Movimiento de Unidad Popular, que defendió al jefe de Gabinete y cuestionó a la agrupación kirchnerista.

“Está claro que acá está operando La Cámpora para llevárselo puesto a Santiago”, dijo el dirigente vinculado al Grupo Callao, el “think tank” neoperonista que acompaña a Alberto Fernández.

En diálogo con Radio 10, Martelli contó que habló con Santiago Cafiero para transmitirle su apoyo. “Le di fuerzas, que tenga templanza en este momento”, agregó al dar detalles sobre la charla que mantuvieron.

Claudio Moroni, uno de los ministros “leales”, también le expresó su apoyo a Alberto Fernández tras las renuncias en el Gabinete

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó hoy su “total e incondicional” apoyo al presidente Alberto Fernández, a través de las redes sociales, en una jornada en la que varios funcionarios pusieron su renuncia a disposición del jefe de Estado. “Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”, expresó Moroni en su cuenta de Twitter.

Moroni es uno de los funcionarios que se encuentra reunido esta tarde en Casa Rosada, al igual que otros ministros, luego de conocerse la decisión de varios miembros del Gabinete de poner su renuncia “a disposición” del Presidente, tras los resultados de las PASO del domingo pasado. De igual manera, también a través de las redes sociales, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio “todo” su “apoyo” al jefe de Estado.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni fue otro de los integrantes del Gabinete que le expresó su total apoyo al presidente Alberto Fernández. (Foto: NA).

Cristina Kirchner habló con Martín Guzmán y le aseguró que nunca pidió su renuncia

Hace pocos minutos Cristina Kirchner se comunicó por teléfono con el ministro de Economía Martín Guzmán. Fue una conversación informal en la cual la vicepresidenta trató de desmentirle al funcionario el rumor sobre que desde el kirchnerismo se pide su renuncia. Ambos quedaron en volver a verse personalmente, y el titular del Palacio de Hacienda se puso a disposición de la presidenta del Senado.

Cristina Kirchner junto al ministro de Economía, Martín Guzmán. (Foto: Presidencia).

Aníbal Fernández tras su reunión con el Presidente por las renuncias en el Gabinete: “No hay ningún quiebre ni tampoco una crisis política”

A la salida de su encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el interventor del yacimiento de Río Turbio, Aníbal Fernández, dijo ante los periodistas: “Vine a hablar con el Presidente de política, pero no me ofreció nada ni le pedí nada. Fue una charla muy buena. Hay que seguir insistiendo en una decisión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención. Pero en el Gobierno no hay ningún quiebre ni tampoco una crisis política”.

En este sentido, el exministro del Interior agregó: “Las renuncias en el Gabinete son un muy buen gesto político. Si me preguntan a mi, yo haría cambios antes de la elección del 14 de noviembre”.Play Video

Sabina Frederic expresó su apoyo a Alberto Fernández tras la ola de renuncias en el Gabinete

Desde la Casa Rosada, donde se encuentra reunida con sus colegas del Gabinete y el presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad Sabina Frederic expresó en su perfil de Twitter su absoluto respaldo al mandatario: “Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”.

Las acciones argentinas caen hasta 5% en Wall Street por la ola de renuncias en el Gabinete

Al cierre del mercado, las acciones presentaron números rojos en el mercado local, donde el índice S&P Merval cayó 0,6%. En Nueva York, los resultados fueron mixtos, aunque con mayoría de bajas entre los papeles de origen local. Las pérdidas llegan a superar el 5%. Así, profundizaron la tendencia negativa del martes.

Los bonos, por su parte, mostraron más optimismo. Los títulos en dólares con legislación extranjera (Globales) aumentaron más de 1%, mientras que sus pares emitidos bajo ley local tuvieron leves recortes este miércoles.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar blue recuperó el terreno perdido luego de las PASO 2021 y volvió a $185, el valor del viernes previo a las elecciones. Por otra parte, aumentó la demanda de dólar futuro para cubrirse de una eventual devaluación.

Las acciones de las empresas argentinas sufrieron en Wall Street los embates de la ola de renuncias en el Gabinete de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner. (Foto: AFP / Johannes Eisele).

Felipe Solá, Carla Vizzotti y Sabina Frederic también están en la Casa Rosada para analizar con Alberto Fernández las renuncias en el Gabinete

El canciller Felipe Solá, la ministra de Salud Carla Vizzotti y la ministra de Seguridad Sabina Frederic acaban de llegar a la Casa de Gobierno para participar de la reunión con sus colegas del Gabinete, en la que analizarán junto al presidente Alberto Fernández la masiva renuncia de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner.

En el lugar ya se encuentran el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta; el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis; el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens; la vicejefa de Gabinete Gabriela Todesca; el ministro de Economía Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; y el secretario de Medios Juan Pablo Biondi.Play Video

Fernando “Chino” Navarro, sobre la ola de renuncias en el Gabinete: “Estoy sorprendido, me acabo de enterar y no es sensato”

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, aseguró este miércoles sobre la masiva renuncia de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner: “Estoy sorprendido. Estaba almorzando. Me acabo de enterar. Estoy bastante confundido. Ni siquiera sé si es una renuncia indeclinable o a disposición”.

En este sentido, el también líder del Movimiento Evita agregó: “Me parece que no es sensato. Me parece que la población argentina nos dio el ejemplo el domingo. Hace rato vengo diciendo que el pueblo es mejor que la dirigencia. Dio el ejemplo votando en paz, sin ningún accidente”.

Para Fernando “Chino” Navarro la ola de renuncias en el Gabinete de funcionarios que responden a Cristina Kirchner “no es algo sensato”.

Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner de querer hacerle “un golpe de Estado” a Alberto Fernández por las renuncias en el Gabinete

La exdiputada Elisa Carrió se pronunció sobre la ola de renuncias que le presentaron a Alberto Fernández una serie de funcionarios del Gabinete que responden a Cristina Kirchner.

“El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado”, sentenció en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: “Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca, sea derrotado o sea victorioso. El Presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir”.

Para Elisa Carrió la masiva renuncia de funcionarios nacionales que responden a Cristina Kirchner es un “golpe de Estado” contra Alberto Fernández. (Foto: NA).

Alberto Fernández está reunido con Santiago Cafiero en la Casa Rosada analizando las renuncias en el Gabinete

El presidente Alberto Fernández llegó este miércoles pasadas las 16.30 a la Casa Rosada para reunirse allí con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el interventor del yacimiento de Río Turbio, Aníbal Fernández,con quienes en estos momentos analiza la masiva renuncia de funcionarios nacionales que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.Play Video

El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, llegó a la Casa Rosada para reunirse con Alberto Fernández. (Foto: Gabriela Pepe).

Mientras se especula con más renuncias en el Gabinete, Alberto Fernández tuiteó dos mensajes con fotos junto a Martín Guzmán

El presidente Alberto Fernández publicó esta tarde dos mensajes en su perfil de Twitter acompañados por dos fotos en las que aparece junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en momentos en que se especula con más renuncias en el Gabinete.

“El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que presentamos mejorará la capacidad productiva de petróleo y gas que el país necesita y permitirá exportar los excedentes. Es tiempo de aprovechar el potencial energético que tenemos y así, ser más soberanos”, afirmó el mandatario en su primero posteo.

A su vez, agregó: “La ley prevé 20 años de estabilidad fiscal para quienes invierten y garantiza la sustentabilidad ambiental. El Estado, las provincias, los empresarios y trabajadores nos unimos en este proyecto, más allá de toda diferencia. Solo así seguiremos poniendo a la Argentina de pie”.

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat: “No me parece trascendente la renuncia de los ministros”

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró este miércoles que “no me parece trascendente la renuncia de los ministros, y más cuando el contenido de las renuncias no dice absolutamente nada”.

“De alguna manera u otra, todos los ministros presentaron la renuncia tras la derrota de las PASO. Algunos lo hicieron por escrito, otros de palabra, pero todos los ministros tuvieron la actitud de comunicarle al Presidente que disponía del espacio nuestro si así lo consideraba”, explicó el funcionario nacional.

En medio de la tensión que generó la noticia de las renuncias y en pleno impacto, Ferraresi dijo que todos la presentaron solo que la diferencia reside “en la forma y estilo” de cada uno.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi aseguró que “de alguna manera u otra todos los ministros presentaron la renuncia tras las PASO”. (Foto: Eva Cabrera/Télam)

Fuerte reacción del arco político ante la ola de renuncias en el Gabinete: “Se están matando por ver quién tiene el poder”

La renuncia de siete funcionarios nacionales que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner provocó una fuerte reacción de la oposición pero también del oficialismo, con todo tipo de mensajes publicados en las redes sociales. Entre quienes se pronunciaron hasta ahora están Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Fernanda Vallejos y Juan Grabois, entre otros.

Sergio Massa reúne a funcionarios afines al Frente Renovador tras las renuncias en el Gabinete

El titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa convocó este miércoles a todos los funcionarios nacionales del Frente Renovador para tomar posición tras la crisis desatada en el Gobierno nacional por las siete renuncias de funcionarios que responden a Cristina Kirchner al Poder Ejecutivo nacional.

En virtud de esa situación crítica, el titular de Diputados convocó a un encuentro de sus seguidores. Allí estarán Malena Galmarini, la esposa de Massa quien es titular de AySA. Y el ministro de Transporte Alexis Guerrera, quien sucediera pocos meses atrás a Mario Meoni, el fallecido dirigente de Junín.

Sergio Massa busca alinear a su tropa para tener una posición en común sobre las renuncias de los funcionarios kirchneristas.

Cambios en el Gabinete: quiénes son los funcionarios que presentaron su renuncia

Además de “Wado” de Pedro, este miércoles otros 11 funcionarios de extrema confianza de Cristina Kirchner pusieron a disposición su renuncia.

Se trata de Martín Soria (ministro de Justicia); Roberto Salvarezza (Ciencia); Tristán Bauer (Cultura); Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sustentable); Jaime Percick (viceministro de Educación); Paula Español (Secretaria de Comercio Interior); (Luana Volnovich (PAMI); Fernanda Raverta (ANSES); Martín Sabbatella (Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo); Pablo Ceriani (titular de Aerolíneas Argentinas); y Victoria Donda (titular del Inadi).

La carta de Wado de Pedro

El ministro del Interior, cercano a Cristina Kirchner expresó: “Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″.

Y agregó: “Escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”.

