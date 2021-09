Darío Barassi al igual que Jey Mammon y Lizy Tagliani es una de las figuras de la pantalla chica que ha revolucionado la manera de conducir en la cada salida al aire, pero que tiene mucho éxito con esa personalidad. Debido a la aceptación de la gente, «100 Argentinos Dicen» se movió a otra franja horaria, por eso, tras el cambio de horario, el conductor estrella decidió contarlo todo en una entrevista con Diego Leuco y Luciana Geuna.

«Abandonamos la política y nos vamos a meter en una de las cosas más lindas que tiene este canal que es nuestro amigo Darío Barassi. Nuestro nuevo vecino, que está viviendo un gran éxito. Contanos vos Darío, ¿Cómo estás viviendo esto?», le consultó Leuco. «Muy contento bebito. No lo puedo creer todavía. Estoy ansioso, engordé tres kilos desde que arrancó el programa, estoy chocho«, reconoció Barassi.

«Encontré en ‘100 Argentinos’ un lugar donde pretendo quedarme un rato. La paso muy bien. Yo soy bastante actor entonces antes de cada programa tengo como esa sensación de una nueva función y con eso me engancho. Me estoy divirtiendo un montón. Además ya últimamente estoy delirando, metí pelucas, metí tacos«, prosiguió relatando el conductor estrella muy entusiasmado con lo nuevo.

«¿Cómo manejas la relación con la gente? Tenés una manera de conducir diferente, desde la ironía, hacés muchos chistes, hay un ida y vuelta distinto que no es tan habitual en la tele», expresó Diego. «Mirá, el manual del buen conductor no lo tengo. De hecho no era la idea hacer esto en mi carrera, así que cuando me mandé a hacer ‘100 Argentinos’ pedí jugar y fui probando y viendo a dónde iba«, contó Darío.

«Está buenísimo para mí igual tener una estructura que me contenga, porque sino yo a las 2 de la tarde te caigo desnudo y corriendo. Pero dentro de esa estructura estoy jugando. Soy muy actor y muy sensible, entonces reacciono a todo. La gente en la calle me saluda y me siento que estoy en navidad todo el tiempo«, cerró aportando su toque de humor tan característico. ¿Cómo le irá en cuanto a rating al actor en este nuevo horario?

Fuente: El Intransigente