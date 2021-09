En junio Damián Betular comentó que le encantaría que en la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe) estuviese Wanda Nara. Pero no fue el único jurado que convocó a una figura. Donato de Santis coincidió con su colega y reveló los nombres de las figuras con las que le gustaría contar. Entre ellos, señaló a Ricardo Darín. Rápido de reflejos, el actor respondió a la propuesta a través de sus redes sociales.

“Wanda me gustaría. Hay toda una conexión con Mauro Icardi, Italia, ahora están en Francia… Sería lindo, aunque no sé si va a ser posible logísticamente”, expresó el chef en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Tras destacar que en la Argentina no es difícil conseguir participantes para un programa así porque abundan los talentos en todos los rubros, De Santis arriesgó: “Wanda me gustaría, pero Susana Giménez sería genial. No sé si aguantará tres meses porque es un programa difícil para soportarlo físicamente porque son seis, siete y hasta ocho horas ahí metido”, reflexionó.

Luego agregó: “Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Ricardo Darín sería genial. Son figuras que están en otro lado del mundo y que no sé si van a comprometerse por tanto tanto tiempo”, indicó.

En redes dejó en claro que le resulta “imposible” participar de “MasterChef Celebrity”. (Foto: Captura)

El actor se hizo eco de las declaraciones del jurado y respondió a través de su cuenta de Twitter: “Imposible, gracias”.

La respuesta de Wanda Nara de “MasterChef Celebrity”

Cuando le preguntaron quién le gustaría que esté en la próxima edición de la competencia, Betular no lo dudó: “Wanda tiene que estar en las cocinas de MasterChef Celebrity”.

La empresaria compartió una nota que levantaba la declaración del jurado y respondió con picardía. “Chicos, yo hago comida muy olla popular. Ricas, económicas y para un millón”, advirtió. Sin descartar ninguna posibilidad, se preguntó cómo haría en caso de formar parte de la competencia.

Wanda no descartó su participación, pero hizo una curiosa advertencia. (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

Aunque no hubo confirmaciones, Ana Rosenfeld-abogada y amiga de la mediática- incrementó las expectativas al poner fichas en ella. “Cocina muy bien y voy a decir algo: la gente por ahí tiene la imagen de frívola, que muestra las carteras, ropa, viajes y demás… Pero como ama de casa, es maravillosa, como madre de sus cinco hijos es una luz y créanme a Mauro lo conquistó, entre todas las cosas, por el estómago”, sostuvo la letrada que remarcó que hace pastas y pescados buenísimos.

“Es divina y todo lo hace con simpatía… Tiene una diversión y una chispa que la hace Wanda. Si viene MasterChef, bienvenido sea”, concluyó la letrada dejando todas las puertas abiertas.

Fuente:TN