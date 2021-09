En lo que va de septiembre, el Banco Central de la República Argentina asistió en 140.000 millones de pesos al Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán. La situación generó una fuerte reacción de economistas. «Estamos al horno«, dijo Salvador Distéfano esta mañana al reflexionar sobre una nueva asistencia del BCRA hacia este organismo del Palacio de Hacienda. En este marco, trascendió que Alberto Fernández podría aumentar beneficios sociales, lo que implicaría mayor emisión.

«El 8 (de septiembre) el BCRA volvió a enviar asistencia al Tesoro, esta vez fueron $80.000 millones en concepto de ‘Transferencia de utilidades’», alertó el analista financiero Christian Buteler en su cuenta de Twitter. «Así en sólo 6 días hábiles de septiembre, el Banco Central gira $140.000 millones al Tesoro», dijo Buteler. «En el año suma 850.000 millones de pesos (Transferencia de Utilidades + Adelantos Transitorios)», sentenció. No fue el único que se refirió a esta situación entre la autoridad monetaria y el Tesoro.

Distéfano fue más contundente con sus definiciones. En su cuenta de red social, detalló que el Banco Central «emitió 80.000 millones, en el mes suma $ 140.000 millones, en el trimestre $ 520.000 millones, durante el 2021 $850.000 millones, en los últimos 12 meses $1.159.202 millones, desde que asumió Alberto (Fernández) $3.154.702 millones. Conclusión: estamos al horno», agregó el economista. En otra publicación, manifestó que «en un año imprimieron 1.159.202.000.000. ¿No es mucho?».

En este contexto, trascendió que el presidente planea anunciar medidas «pensadas para el bolsillo» del electorado del Frente de Todos. Se rumorea que podría haber un bono para los jubilados y pensionados. Se habla de 5.000 pesos. Sería el tercero en un año. Asimismo, se habló de un incremento en las asignaciones universales. No se detalló el monto. A su vez, u medio habló del regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero fue desmentido por Casa Rosada, según informó el periodista Paulino Rodrígues.

En diálogo con la agencia NA, Juan Lui Bour, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), manifestó que el Gobierno «quiere subir salarios y jubilaciones para que la gente sea feliz, pero eso no es un programa, son objetivos y parches económicos. No van a surgir señales consistentes para ordenar economía y ganar las elecciones, porque eso en dos meses no se puede hacer. El problema es el salario real bajo, la inflación alta y que no hay suficientes dólares, reactivación, y cambiar todo eso en dos meses es difícil», cerró.

Fuente: El Intransigente